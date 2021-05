Ramiro Rocca: su deseo en Honduras, su vida y una promesa si sale campeón con Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Ramiro Rocca se ha ganado a la afición del Real España con sus goles. Hasta hoy, ocho dianas lo han puesto entre los mejores delanteros del Torneo Clausura 2021. Sin embargo, el atacante argentino tiene una cuenta pendiente en su carrera, salir campeón.

El nacido en la provincia de Santa Fe, Argentina, se soltó a hablar sobre aspectos que pocos conocen en su vida. Es un fanático a los videojuegos. También nos hizo una promesa en caso de salir campeón con la Máquina. Entremos al mundo personal del 'Matador'.

Ya tiene dos meses de jugar en Honduras, ¿qué balance saca en lo personal?

“Ha sido un balance muy positivo, la verdad. Desde que llegué al club me adapté rápido, contento porque lo personal va con lo grupal, ojalá podamos seguir así”.

Anotó ocho goles en 14 partidos, ¿era la meta que se había planteado?

“Pues no jugué en la primera fecha con Olimpia, creo que esta vez, pero siempre digo que los goles deben ir con los buenos resultados. Para un delantero siempre es lindo estar peleando con los mejores en la tabla de goleo; veremos si puedo anotar más”.

¿Real España es candidato para ser campeón?

“No, mirá, nosotros estamos para seguir trabajando, este torneo se logró meterse a la liguilla, algo que no se había hecho el anterior, y ahora preparándonos para lo que se viene, y veremos si nos alcanza.

¿Qué equipo mira más fuerte para ganar este Torneo Clausura?

“El objetivo era clasificar, ahora debemos asumir las responsabilidades en estas instancias, los partidos siempre son distintos”.

Ramiro Rocca disputa su primer torneo con el Real España.

¿Hay presión por ganar el título?

“La verdad que cuando estás en un club uno ya sabe cuáles son las responsabilidades, nosotros lo estamos buscando, esperemos que al final se pueda dar”.

En Guatemala no logró ser campeón, ¿espera que esa racha termine en la Máquina?

“Sería un sueño salir campeón con esta camiseta, estamos trabajando para eso. Sabemos que es muy complicado, hay equipos que también están en la pelea”.

¿Qué es lo que más le ha gustado del torneo?

“El fútbol hondureño es muy físico y duro, de mucha dinámica, hay jugadores muy buenos y también extranjeros que tienden a aportar mucho a los equipos”.

¿Qué partido ha disfrutado más?

“Disfrutarlos creo que todos, pero los que se ganan son los más lindos, te podría decir el clásico con Marathón. Ganar en el Yankel Rosenthal después de muchos años fue especial, y le anoté en ambos partidos, así que fue más importante”.

¿Qué es lo que no le ha gustado del campeonato?

“Lo que miro medio raro son las canchas, es una lástima que en un país donde es muy rico de jugadores tengan malos terrenos de juego. Espero que los dirigentes puedan cambiar eso y con ello tengamos un mejor espectáculo en los partidos”.

SU VIDA

¿Quién es Ramiro Rocca fuera de las canchas?

“Soy un tipo tranquilo, un apasionado del fútbol, paso en mi casa, me relajo. Juego muchos videojuegos, me gusta pasar tiempo en casa con mi familia”.

Rocca es amanta del mate.

¿Qué le hace falta en su carrera futbolista?

“Yo creo que sería lindo coronarlo con un campeonato, no es fácil, el fútbol es así. En Guatemala no pude salir campeón, espero que aquí se pueda dar. Esto en cualquier momento se dará”.

¿Hablemos un poco de su infancia?

“Mi infancia fue en mi pueblo hasta los 15 o 16 años en Santa Fe, fue muy linda, era tranquilo. Andaba con la pelota siempre. Yo desde pequeño quería ser futbolista. Luego fui a hacer pruebas y me salieron ofertas de Rosario Central, Newell’s Old Boys hasta llegar al fútbol profesional”.

¿Siempre jugaba de delantero?

“Sí, siempre delantero, más pequeño lo intenté de defensa, pero cuando crecí me gustaba mejor anotar goles”.

Si no hubiese sido jugador, ¿qué sería Ramiro Rocca?

“Nunca pensé en otra cosa, lo mío siempre fue el fútbol, no te sabría decir qué otra cosa haría ahora”.

En caso de no salir campeón, ¿buscará cambiar de equipo?

“Estoy tranquilo, la verdad, cómodo, adaptándome a la ciudad, el país, no pienso mucho en lo que va a pasar. Yo cuando vine aquí no pensé en llegar y luego irme, mi deseo es seguir por mucho tiempo en el Real España”.

El instrumento favorito de Ramiro Rocca es la guitarra, en sus tiempos libre la toca.

¿Jugaría en otro equipo que no sea Real España en el país?

“No, como te decía, no pienso en el más allá, en lo que viene, sería ilógico pensar en otro club ahora. No me desgasto por eso. Si en algún momento hay algo se hablará con la directiva”.

¿Qué le ha parecido la ciudad de San Pedro Sula?

“Es muy bonito, un poco caliente, pero bien. En cuanto a la comida, pues ya me he adaptado. He ido a las playas y son superbonitas y la pasé muy bien. Cuando tenga otro tiempo volveré a ir”.

¿Es muy apartado fuera de las canchas?

“No me gusta mucho exponerme a los medios, con mis compañeros soy más amigable, pero fuera soy un tipo muy reservado. No suelo hablar mucho por mi forma de ser, cuando las cosas van bien todo es lindo, pero cuando no, te atacan; pero esto es así”.

¿Qué liga es mejor, la de Guatemala o la de Honduras?

“No sé si compararlo o no, pero sí creo que el jugador hondureño está un escalón arriba del guatemalteco, lo que baja mucho el nivel de la liga catracha son las canchas, pero cada liga tiene sus cualidades y son competitivas con sus equipos”.

PROMESA SI SALE CAMPEÓN

En el Real España firmó por dos años, y hasta el momento ha llenado las expectativas de los directivos y aficionados.

¿Si sale campeón tiene alguna promesa?

“Metas en lo grupal sí nos hicimos. En lo personal vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo, de negro y amarillo me voy a pintar el pelo. Si soy campeón hacemos una personalmente, va pagado, entre risas”.

¿Es Ramiro Rocca el mejor delantero extranjero del torneo?

“No sé, eso lo dicen ustedes, pueda ser, pero hay grandes delanteros que también soy muy buenos, y eso hace mejor el campeonato”.