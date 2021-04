Wilmer Velásquez y Jaime Villegas lloran en entrevista al recordar a Chelato Uclés

San Pedro Sula, Honduras.

Cientos de futbolistas hondureños le deben gran parte del éxito de su carrera al profesor José de la Paz Herrera, conocido como Chelato Uclés, quien falleció este miércoles 28 de abril en Tegucigalpa.

A muchos de ellos, el profe los conoció en selecciones menores y les permitió jugar a nivel profesional en la escuadra nacional o en equipos que dirigió dentro y fuera del país. Luego de destacar en las canchas, estos futbolistas se convirtieron en íconos de sus equipos donde triunfaron o escalaron al extranjero.

Entre ellos están Wilmer Neal Velásquez y Jaime Villegas, uno de ellos conocido por los aficionados del Olimpia,equipo donde alcanzó la gloria, como "El Matador" y el segundo parte del inolvidable grupo de exseleccionados nacionales que clasificaron al mundial de España 82, primero para Honduras en fútbol.

Al recordar la influencia de Chelato en su carrera, Velásquez no pudo contener las lágrimas y aseguró que su muerte "le ha impactado profundamente".

"Los que estuvimos con él sabemos lo que representa para todo el país", dijo con pesar El Matador.

Wilmer no pudo comenzar la contener las lágrimas recién iniciada la conversión mientras afirmaba que la muerte del profe era dolorosa.

"Me conmueve saber que una persona que apreciamos mucho tuvo que partir, justo el 28 de abril que es mi cumpleaños, pero estas son las cosas de la vida. Hay tantas enseñanzas y anécdotas que recordaremos", logró expresar con un nudo en la garganta.

Por su parte, Jaime Villegas, quien fue dirigido por Uclés en la selección de Honduras y en el Real España recordó el momento donde conoció al profe y la primera conversación que tuvieron que lo marcó para toda la vida.

"Nos conocimos allá como en 1975, en Tegucigalpa cuando yo iba para San Pedro Sula. Me vio desde lejos y yo sin conocerlo, me dijo "saludos Jaime Villegas" y yo respondí "saludos, profe"... luego de decirle a dónde iba me dijo que quería que jugara con el equipo que él dirigía pero en ese momento no era tan fácil hacer un traspaso, relató".

Fe en sus jugadores

Wilmer Neal comentó en la entrevista que Chelato Uclés siempre creyó en su potencial futbolístico y gracias a él pudo tener ese arranque que lo llevo a ser el máximo goleador de los leones.

"Recuerdo cuando el profe llegó al Olimpia yo jugaba de contenión y el me dijo que no jugaría más en esa posición y fue quien me puso de delantero. En las concentraciones él me encerraba en una habitación para que viera jugadas de Romario y Hugo Sánchez para que aprendiera de ellos", confesó.

Al inicio de la carrera de Wilmer nada fue fácil, incluso hubo un momento donde el Olimpia había decido venderlo a otro equipo, pero José de la Paz Herrera intercedió por Velásquez y gracias a ello su futuro cambió por completo.

"Algo que muy pocos saben es que cuando Olimpia iba venderme, él pidió que le vendieran mi ficha porque estaba seguro que conmigo haría dinero. La dirigencia no se atrevió a venderme y luego vino el crecimiento", dijo el ahora diputado nacionalista.

Villegas, también diputado en la actualidad, confesó que Herrera era muy estricto y detallista como entrenador.

"Recuerdo que cuando jugamos el mundial nos enseñó a un jugador yugoslavo y nos advirtió que era peligroso y en efecto era talentosisimo, nosotros nunca sabíamos cómo encontraba información de sus rivales", compartió el exmundialista.

Además comentó que incluso llegó a hablar con su esposa casi a escondidas sobre qué tipo de alimentos debía darle a Villegas.

"La comida que mi esposa me daba coincidía con la que consumiamos en las concentraciones y un día le dije a ella que era una casualidad y me dijo que no, que era el profe Chelato que le había indicado qué darme de comer", dijo entre risas.

"Chelato es un hombre irrepetible", dijo con pesar Villegas.

La cristiana sepultura para José de La Paz Herrera se espera que sea este jueves a partir de las 5:00pm en el cementerio Santa Cruz Memorial de Tegucigalpa, capital de Honduras.