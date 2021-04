Delantero hondureño Juan Carlos Obregón cambia de equipo en Estados Unidos

Miami, Estados Unidos

El delantero hondureño Juan Carlos Obregón, integrante de la Selección Sub-23 de Honduras que logró el boleto a los Juegos Olímpicos, ha sorprendido este miércoles al cambiar de equipo en el fútbol de Estados Unidos.

El atacante de 23 años de edad, abandonó las filas del RGV después de dos años de haber estado con los Toros y hoy ha sido anunciado como nuevo jugador del Hartford Athletic de la United Soccer League de Estados Unidos.

Tras su aceptable participación en el Preolímpico de Concacaf que se realizó en Guadalajara, el delantero catracho recibió varias ofertas pero al final se decantó por la del club estadounidense que pertenece a la segunda división del fútbol de EUA.

La contratación del ariete está pendiente de la aprobación de la liga y la federación, según confirmó el equipo en sus redes sociales.

El Hartford Athletic estará disputando su primer partido de la nueva temporada este viernes 30 de abril cuando se enfrente al NY Red Bull II a partir de las 5:00pm, horario de Honduras.

More firepower coming in up top! ?? Welcome to Hartford @jcobre10!



?: https://t.co/SMV5GlpMxF pic.twitter.com/LmVPGLw4YY