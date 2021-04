David Suazo confiesa el poderoso equipo que intentó ficharlo antes del Cagliari

Roma, Italia

Hablar de Óscar David Suazo es referirse a uno de los mejores legionarios que ha tenido en su historia el fútbol de Honduras, ya que el exdelantero tuvo enormes actuaciones en el balompié europeo.

Hoy el catracho a sus 41 años de edad, radica en Italia en donde espera volver a tener una oportunidad para dirigir luego de su breve paso por el Brescia de la Serie B del fútbol italiano.

En mayo de 1999, David Suazo para sorpresa de todo en ese entonces emprendió vuelo rumbo a Italia para unirse al Cagliari en donde posteriormente se convertiría en ídolo del equipo.

Luego de mucho tiempo, en esta ocasión "El Rey" David ha sorprendido al confesar que el PSG de Francia intentó ficharlo antes de llegar al conjunto de la Isla de Cerdeña.

"Al profesor (Leonel) Flores le llega una propuesta del Paris Saint-Germain. La única propuesta real que llega es la del PSG, pero me querían solo a prueba y eso no le gustó al presidente (Rafael Ferrari)", declaró el exatacante en entrevista a TDTV.

David señaló que luego de la oferta del equipo galo se dio la posibilidad de llegar al Cagliari.

"Lo bonito es que no conocía a los representantes que la traen que son Pablo Betancour y Vincenzo D'Ippolito, los conocí en Miami con don Osman (Madrid)".

Inclusive Suazo indicó que el plan era estar en el Cagliari cedido a préstamo ya que en el Olimpia querían tenerlo por más tiempo en sus filas.

Al final por sus grandes actuaciones, terminó convenciendo a la dirigencia del Cagliari y en el equipo hondureño no lo pudieron retener.

"Cuando llego, lo único que dice Ferrari es; te lo doy, pero mínimo hasta que termine el campeonato aquí. Ferrari no me quería vender porque decía que no me estaba disfrutando ni un poquito", expresó.