Lille, el sorprendente líder de Francia que amenaza con acabar con la racha de títulos del PSG

El Lille recuperó el liderato de la Ligue 1, después de perderlo el sábado ante el París Saint Germain tras protagonizar una espectacular remontada y vencer 3-2 al Lyon (4º) en el día más indicado para ello, en lo que era el choque estrella de la 34ª fecha del campeonato francés.

Si los 'Dogos' ya saltaron al coliseo del Lyon presionados por las victorias del PSG y del Mónaco, que le habían mandado provisionalmente al tercer puesto, más todavía lo estuvieron cuando el cuadro local se colocó 2-0 con los goles de Islam Slimani (20) y José Fonte (35) en propia meta.

Pero el Lille no es líder por casualidad y no le perdió la cara al encuentro. Primero, el veterano delantero turco Burak Yilmaz se encargó de que la renta al descanso no fuera tan grande, inaugurando el marcador de los suyos (45+1).

Luego, el joven estadounidense Jonathan David (60) se ocupaba de igualar para que Yilmaz lograra el tanto del triunfo cuando el partido agonizaba (85).



El turco Burak Yılmaz es una de las figuras principales del Lille. Foto AFP.

El triunfo es importantísimo para el Lille no solo porque le permite volver a ser líder, sino porque lo consiguió ante un rival directo por el título (el Lyon es cuarto con 67, a seis del Lille) y encima levantando un resultado adverso.

Tanto PSG, segundo en la tabla a uno del líder, como Mónaco, tercero con 71 unidades, a dos del Lille, han recibido el mensaje de que los 'Dogos' van a ser un oponente formidable por el título.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lille 73 34 21 10 3 57 22 35

2. París SG 72 34 23 3 8 77 26 51

3. Mónaco 71 34 22 5 7 71 38 33

4. Lyon 67 34 19 10 5 67 35 32

5. Lens 56 34 15 11 8 54 46 8

6. Marsella 55 34 15 10 9 49 42 7

7. Rennes 54 34 15 9 10 48 36 12

8. Montpellier 47 34 12 11 11 54 57 -3

9. Niza 46 34 13 7 14 44 45 -1

10. Metz 43 34 11 10 13 37 41 -4

11. Reims 41 34 9 14 11 39 41 -2

12. Angers 41 34 11 8 15 34 51 -17

13. Brest 40 34 11 7 16 47 57 -10

14. Saint Etienne 39 34 10 9 15 39 52 -13

15. Estrasburgo 37 34 10 7 17 43 53 -10

16. Burdeos 36 34 10 6 18 36 52 -16

17. Lorient 35 34 9 8 17 44 62 -18

18. Nantes 31 34 6 13 15 35 52 -17

19. Nîmes 31 34 8 7 19 33 62 -29

20. Dijon 18 34 3 9 22 23 61 -38