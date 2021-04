Zidane explota y responde a Aleksander Ceferin: "Es absurdo, tenemos derecho a jugar la Champions"

Madrid, España.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las palabras del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que abrió una "pequeña" posibilidad a expulsar al conjunto madridista de la Champions, y aseguró que es "absurdo", defendiendo que su equipo se ha ganado el "derecho a jugar" las semifinales.

"Es ilógico. Al final tenemos derecho a jugar la Champions, es un asunto absurdo en el que no voy a entrar. Nos vamos a preparar para jugar las semifinales, está claro", manifestó el técnico francés.

Centrado en el duelo de Liga ante el Betis, Zidane aseguró que no está preocupado con lo que se pueda decidir desde UEFA, ni represalias en el terreno de juego y convencido de que el próximo martes se enfrentarán al Chelsea en el estadio Alfredo di Stéfano.

"No tengo ninguna preocupación, nos preparamos para la Liga y luego para una semifinal que no me preocupa. Se dijeron muchas cosas sobre este asunto y, al final, vamos a jugar la semifinal de Champions porque tenemos derecho a jugarla y el árbitro que esté en el campo lo hará, como siempre, por el bien del fútbol", dijo.

El técnico madridista defendió la libertad de expresión en el mundo del fútbol y no se mostró molesto por los lemas mostrados por los equipos en la última jornada de Liga contra la creación de la Superliga. "Cada uno puede hacer lo que quiera y opinar como todos".

REVALIDAR EL TÍTULO

El técnico francés reconoció que ve bien al presidente Florentino Pérez. "Hablamos de vez en cuando. Sabemos dónde está el 'presi'. Lo que quiere es que nos centremos en el partido de mañana", subrayó, antes de negar que le molestasen los mensajes de las camisetas de varios equipos la pasada jornada haciendo referencia a que el billete para Europa hay que ganárselo en el campo. "Cada uno puede hacer lo que quiera", dijo.

Ahora, se centra en las opciones del equipo de revalidar el título de la Liga Española. "Siempre ha sido difícil. La liga española es muy competitiva, son 38 jornadas y es complicado. Desde hace mucho tiempo es una de las mejores ligas que hay. Lo vamos a intentar", reconoció.

Además, afirmó que se han "recuperado bien" del duelo ante el Cádiz y que están preparados para afrontar el choque ante el Real Betis. "Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno, muy sólido, que juega muy bien al fútbol. Queremos seguir con lo que estamos haciendo, sabiendo la situación. Van a ser partidos duros. Tenemos que jugar 90 minutos de muy alto nivel", analizó. "Tenemos que tener la mejor versión para ganar y conseguir los tres puntos", expresó.

ALTAS Y BAJAS

En otro orden de cosas, confirmó que todavía no estarán disponibles el centrocampista alemán Toni Kroos ni el defensa francés Ferland Mendy, cuya lesión es "cuestión de días" y al que espera "el martes", pero sí el croata Luka Modric y el belga Eden Hazard.

Además, confirmó que en "pocos días" podrá contar también con el capitán Sergio Ramos. "Lo veo bien anímicamente. Está mucho mejor, en el campo, aunque no con nosotros. Le faltan pocos días. Me alegro, siempre lo queremos con nosotros. Le faltan algunos entrenamientos para que esté de vuelta con el equipo", manifestó.

"No tenemos una plantilla corta, la tenemos amplia y muy buena. Hemos tenido lesionados, el COVID-19... Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y nosotros no podemos quejarnos", dijo, además de asegurar que los canteranos que están participando esta temporada en el equipo son "jugadores para mucho tiempo".

Sobre su futuro, Zidane reiteró que se limita a pensar en "el día a día". "Estoy preocupado por lo que vamos a hacer ahora, no en lo que va a pasar en dos meses. Hablaremos del futuro, pero de momento estamos enfocados en el día a día", concluyó.