Periodista mexicano Gerardo Velázquez le responde a Troglio y lo cataloga de "rompepiernas"

La polémica no para luego del triunfo de 1-0 que logró el Olimpia el pasado miércoles frente al América en el estadio Azteca por la Liga de Campeones de Concacaf.

Los periodistas mexicanos han reaccionados molestos ya que señalaron que el bicampeón de Honduras mostró un fútbol violento y han atacado al cuadro olimpista y en especial al colombiano Yustin Arboleda, ya que el jugador del club azteca Antonio "Chucho" López sufrió una terrible lesión que lo alejará de las canchas por varios meses.

Tras varios señalamientos, Pedro Troglio, DT del Olimpia, no se contuvo y lanzó fuertes palabras tras los cuestionamientos.

"A mí lo que diga, con todo respeto, un periodista que siempre se dedica a ser amarillismo no me sirve. Un periodista mexicano que le dice cavernícola al hondureño, para mi es un HDP, para no decir la palabra justa, es una mie... que no sirve para nada. Pero es así, es algo más político lo que han implementado algunos y me quedo con la gente del fútbol y con lo que hicimos nosotros. No somos malintencionados, fuimos a jugar un partido con un equipo que es muy fuerte, salió un partido duro, con alguna falta de las cuales una lamentablemente tocó una lesión, pero puedo asegurar que mi jugador no es malintencionado y que está mal, que no quería lastimar a un colega. Olimpia jugó muy bien”, declaró.

Tras estas declaraciones, el periodista mexicano Gerardo Velázquez de León no amagó y le respondió a Troglio tras los insultos del estratega de los albos.

"Después de escuchar lo que dijo el entrenador del Olimpia sobre mi persona refiriéndose a que soy un hijo de p... y que soy una mie... como persona porque definí que el equipo jugó como cavernícola ante América, con cero concepto futbolístico y nada más tomando la violencia como bandera y estandarte. Creo que el señor Troglio está equivocado, debería estar pensando en liderar su equipo en todos los sentidos y no metiéndose con el periodismo de esta forma", comenzó diciendo.

Y añadió: "Ya esa incapacidad absoluta de debatir, de conceptualizar lo que se debe y culpando al América, que muy rápido les pegaban. No sabe que yo estuve en el estadio y que vi las agresiones sin balón que tuvieron los jugadores del América. No solo la de Arboleda sobre "Chucho" López que lo dejó fracturado. También un pisotón sin misericordia a Sebastián Córdova, manotazos a Federico Viñas o a Roger Martínez y Álvaro Fidalgo cuando tomaban la pelota. No saben competir los hondureños y por eso decimos que son cavernícolas del fútbol, porque el fútbol centroamericano se ha basado en eso".

Gerardo Velázquez siguió atacando al entrenador argentino al señalar que el director técnico es un violento.

"El señor Troglio llegó en 2019 y llegó porque nadie en Argentina lo quiso volver a contratar después de su paso por varios equipos. Fue seleccionado nacional y le decían el rompepiernas. Imagínense, al líder del equipo golpeador de Honduras le decían el rompepiernas. Qué se puede esperar de un hombre así, de un hombre que la violencia es innata en su accionar día con día".

"Muy poca clase del rompepiernas. Habló el rompepiernas que me dice hijo de p.... qué poca clase de alguien que dijo que estuvo en seis listas de equipo para dirigir en Argentina y ninguno le hizo caso. De premio de consolación se fue a dirigir a un fútbol hondureño que no tiene la culpa de este tipo de personajes que en lugar tratar de evitar la violencia que se ve en el campo la fomenta, y le dice hijo de p... a los periodistas", finalizó de forma rotunda.