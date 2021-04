Boniek García y Houston Dynamo inician la temporada 2021 de la MLS con un triunfo sobre San Jose Earthquakes

Houston, Texas, Estados Unidos.

¡Arrancó la nueva temporada de la MLS! El mediocampista hondureño Boniek García jugó de titular en el triunfo del Houston Dynamo en casa 2-1 contra el San Jose Earthquakes, que es dirigido por el técnico argentino Matías Almeyda, en el inicio de la edición 26 de la liga de fútbol norteamericana.

García jugó los 90 minutos del partido en el BBVA Stadium de Houston (Texas), mientras que el defensa catracho Maynor Figueroa no fue uniformado ya que está en cuarentena recuperándose de COVID-19.

Boniek García en el 11 titular del Houston Dynamo.

El estadounidense José Guillermo Rodríguez anotó el primer gol de la temporada. 'Memo' abrió el marcador en el minuto 39 y el argentino Maximiliano Urruti amplió la ventaja para el Dynamo en el 56 mientras el francés Paul Marie descontó en el 74.

Houston, que se ha reforzado esta campaña con jugadores reputados en la MLS como Urruti y Joe Corona, fue dominador del juego en la primera mitad apoyado por la escasa pero animada afición a la que se permitió el acceso a la cancha.

Boniek tratando de quitarle el balón a Cade Cowell del San Jose Earthquakes. Foto AFP

La primera diana del juego se originó en una asistencia con el empeine de Corona hacia Rodríguez, que logró proteger la posición ante su defensor y ganarle la espalda para definir luego en el mano a mano ante el arquero.

Tras una buena ocasión del Earthquakes en una falta lanzada por el mexicano Oswaldo Alanís, el Dynamo tuvo la opción de lograr el 2-0 a segundos del descanso con un zurdazo al travesaño de Urruti.

'Memo' Rodríguez hizo el primer gol de la temporada 2021 de la MLS.

El delantero argentino, que la pasada campaña jugó en el Montreal Impact, encontró su primer gol con el Dynamo en un contraataque en el que recibió en el punto de penalti y definió a placer.

Bajo una fuerte lluvia, San Jose puso emoción al juego con un espectacular gol de Marie en un trallazo a la escuadra desde fuera del área.

El equipo de Almeyda se quedó a las puertas del empate con un clamoroso error del veterano Chris Wondolowski en el minuto 84.

Maximiliano Urruti festejando su gol para el 2-0 del Dynamo. Foto AFP

El ariete, uno de los goleadores históricos de la MLS, falló un remate a puerta vacía dentro del área pequeña en una pelota que le llegó tras un rechace del arquero a tiro de Shea Salinas.

CALENDARIO PRIMERA JORNADA:

Houston Dynamo 2-1 San Jose Earthquakes

Seattle Sounders 4-0 Minnesota United FC

Sábado

12:00 m Impact Montreal - Toronto FC

1:00 pm Orlando City - Atlanta United FC

4:00 pm Los Angeles FC - Austin FC

4:00 pm FC Dallas - Colorado Rapids CF

6:00 pm New York Red Bulls - Sporting Kansas City

6:00 pm DC United - New York City FC

6:30 pm Chicago Fire - New England Revolution

6:30 pm Nashville - FC Cincinnati

Domingo

1:00 pm Inter Miami - Galaxy

3:30 pm Columbus Crew - Philadelphia Union

8:00 pm Vancouver Whitecaps - Portland Timbers