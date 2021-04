Pedro Troglio explota: “Un periodista mexicano que le dice cavernícola al hondureño, es un HDP, es una mier..”

San Pedro Sula, Honduras.

Pedro Troglio no se anduvo por las ramas. Tiró cuando tocó y alabó el fútbol que mostró el Olimpia en el estadio Azteca, logrando una histórica victoria que quedó para la estadística, pues el equipo albo no clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El técnico argentino salió en defensa de su jugador Yustin Arboleda por la lesión que provocó sobre Antonio de Jesús 'Chucho' López, del América.

El conjunto hondureño tuvo un partido de mucha exigencia en México y Troglio reveló que algunos de sus futbolistas también quedaron con golpes. “Físico, dejó cansancio, dejó un par de jugadores también golpeados, no dije nada en la conferencia, tengo jugadores golpeados por patadas de fútbol y después me dejó la tranquilidad de saber que hicimos lo que teníamos que hacer, que hay un reglamento y nosotro lo respetamos. Fue un partido durísimo, lamentablemente con una lesión grave, pero no con intención y creemos que hubo algo más que golpes en el partido. El partido duró 90 minutos y nosotros hicimos las cosas para ganar”, empezó comentando.

El entrenador sudamericano habló antes del entrenamiento del equipo que se prepara para visitar al Honduras Progreso en la jornada 12 del Torneo Clausura 2021. ”Terminó Chirinos con un golpe, también Pinto por dos patadas, pero no creo que tengan problemas para mañana, son golpes nada más. Tampoco creo que lo del América, sacando el lesionado, mañana no jueguen. Yo pienso que nosotros estamos con golpes, pero vamos a llegar y vuelvo a repetir, seguimos considerando que fue un gran partido y nos duele la lesión de un colega, eso duele mucho pero me pareció injusto todo lo que se ha hablado del equipo, una parte del periodismo amarillista, la gente de fútbol que es la que sabe, que me ha llamado por teléfono, me han dicho que hemos hecho un gran partido, así que me quedó con eso”.

LAS CRÍTICAS

A Troglio no le preocupa las críticas que ha recibido el Olimpia tras ese duro encuentro frente al América y disparó fuerte contra un periodista mexicano que llamó ”cavernícola” a los hondureños.

“Me preocuparía si me llama un técnico y me dice "hey, jugaron muy violentos". Me llamó infinidad de jugadores que juegan en México, argentinos, técnicos y me dijeron "jugaron bárbaro". Me quedo con eso. A mí lo que diga, con todo respeto, un periodista que siempre se dedica a ser amarillismo no me sirve. Un periodista mexicano que le dice cavernícola al hondureño, para mi es un HDP, para no decir la palabra justa, es una mierda que no sirve para nada. Pero es así, es algo más político lo que han implementado algunos y me quedo con la gente del fútbol y con lo que hicimos nosotros. No somos malintencionados, fuimos a jugar un partido con un equipo que es muy fuerte, salió un partido duro, con alguna falta de las cuales una lamentablemente tocó una lesión, pero puedo asegurar que mi jugador no es malintencionado y que está mal, que no quería lastimar a un colega. Olimpia jugó muy bien”.

El América anunció que está analizando retirarse de la Concachampions tras lo ocurrido, además de pedir árbitros europeos. El técnico albo se refirió a la dureza con la que se juega en Argentina e Italia, países donde él militó.

“Les quiero contar, hace 30 o 40 años, no se marcaba en Argentina, se jugaba muy liviano, íbamos a jugar contra los alemanes y los ingleses, nos pasaban por arriba, nos mataban, hasta que empezamos a vender a jugadores nuestros a Europa y se empezaron a acostumbrar a la fricción. Por ejemplo, este periodista que nos llamó cavernícolas, dijo que en el partido de Liverpool-Real Madrid no pasó nada, miren el partido, hay cinco o seis entradas asesinas, ¿qué partido vio? No lo vio, depende de como queras llevar el juicio. El equipo jugó muy bien, cometimos y recibimos faltas, lamentablemente nuestro compañero se cae arriba del jugador y lo lesiona, ese es el dolor más grande que tengo, después todo lo que puedan decir. Me dedicó a esto hace 45 años y las viví todas y me quedó con la gente que nos reconoce”, dijo.

SOBRE ARBOLEDA

Fue preguntado por el estadio anímico de Yustin Arboleda y revela lo que ha hablado con el delantero colombiano después de que fuera señalado por la prensa mexicana por la falta en la que se lesionó el jugador americanista.

“Él me dice lo mismo que vimos todos, él quiere quitarle la pelota desde atrás, que es lo que hace, llega primero, con el pie derecho llega a la pelota pero con todo su cuerpo cae sobre el pie de apoyo. Le podía haber pasado a él cuando (Santiago) Naveda se le tira en tijera, eso sí era grave, si Naveda cae con la cola en el talón de él lo quiebra, y ahí sí es la sensación que es agresivo, lo de él (Arboleda) no es, pero está amargado porque nadie quiere vivir una situación así de lesionar a un colega, es triste porque ahora el colega tiene que estar tres meses afuera. Me llama la atención porque (América) clasificó, lo que nos quedamos afuera fuimos nosotros, festejamos que en la historia cinco equipos centroamericanos han ganado en ese estadio, Olimpia dos veces, le damos importancia, no festejamos”.

Troglio está orgulloso porque ya días Olimpia no lograba un triunfo así. ”Yo me siento orgulloso porque confirmamos que lo de la Concachampions anterior no fue casualidad, llegamos a estar entre los cuatro mejores, entonces si ahora vas y perdes 4-0 de local y 5-0 de visitante, fue una casualidad, pero que vayas y compitas con el mejor, hoy el mejor equipo del momento en Concacaf y realices este partido habla que lo anterior no fue casualidad y que vamos por buen camino. Ojalá que podamos seguir así”.

Quieren manchar el fútbol de Honduras con comentarios negativos. “El fútbol hondureño es fuerte, el mexicano es distinto, tienen mejores canchas, se juega más en la tenencia de la pelota, no hay contraste, generalmente los dos o tres equipos mejores siempre están arriba porque se juega más abierto, entonces es muy difícil que un equipo grande pierda, de hecho Cruz Azul y América llevan doce o trece partidos sin perder, se juega distinto. Nosotros estamos acostumbrados a la fricción y cuando vamos a jugar, ves todos los partidos de Olimpia, no es que pega todos los partidos, traba, mete, disputa, juega intenso, a veces sí cometes faltas, como todo el mundo comete, pero vuelvo a repetir, hemos hecho una gran llave porque acá también jugamos bien, no nos patearon al arco y nos ganaron y nadie dijo nada. Yo no me fui indignado de nada, me hago cargo y ya está, quede afuera, tendrían (en el América) que estar felices que están clasificados, perdiste un partido y nada más, no te hace nada”.

CRÍTICAS EN HONDURAS

Troglio fue consultado si en Honduras considera que hay un sector del periodismo en contra del Olimpia y contestó sin problemas. “Hablemos que el sector del periodismo en Honduras es un sector antiolimpista, esto es claro, en México todos los otros periodistas que no son de un lado hablan bárbaro de nosotros, me metí en todos lados, mire todo, me llamaban gente de las Chivas, del Cruz Azul y acá la gente que está en contra tuya es normal, como si nosotros mañana tenemos periodistas de Olimpia y no van a querer hablar bien de Motagua, es normal, no es objetivo”.

Y prosiguió: “No sé si querían que perdiéramos, imagino que los clásicos rivales no quieren que nos vaya bien, es mentira que van a decir "que le vaya bien al equipo de nuestro país", esto pasa en cualquier parte, Boca, River, Chivas, América. Cuando Boca va a jugar a fuera, el hincha de River no dice "ojala gané por mi país", no le importa. Y acá es lo mismo, si Motagua u Olimpia van a jugar afuera el hincha no quiere que gane, el periodismo creíamos que sería un poco más objetivo, pero cuando son periodistas partidarios es más difícil que opinen o cuando ya tienen la camiseta demasiado puesta es muy difícil, todos sabemos que no clasificamos, pero vos como hondureño no digas nada, pero debes realzar el fútbol hondureño si cees que hay que comenzar a competir en ciertos niveles, no es que estás allá arriba estás de soberbio, pero si querés progresar, tenés que apoyar”.