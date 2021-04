Héctor Vargas tras eliminación: “La superioridad económica del Portland quedó reflejado en el marcador“

Portland, Estados Unidos.

Héctor Vargas, entrenador argentino del Marathón, apareció en la conferencia de prensa muy sereno tras quedar eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf con una goleada de 5-0 frente al Portland Timbers y se justificó en las diferencias económicas entre ambos equipos.

El técnico argentino comenzó haciendo un análisis del partido en el estadio Providence Park. “La sensación de un partido como este siempre te da el tema que no podés justificar tanta diferencia de goles, en definitiva, hay que reconocer los méritos de un equipo que ha invertido montón de dinero en la cantidad de jugadores que tiene“.

“Lo que sí me pareció un poco determinante también la primera jugada que me pareció expulsión porque se iba (Brayan) Castillo directamente al gol y solamente sacó una amarilla el árbitro, me da la impresión que ahí podía haber cambiado el partido. Y se quedó corto el árbitro, esa jugada fue determinante, si bien nosotros terminamos el primer tiempo con una posbilidad de un gol que sacan sobre la línea, también tuvimos que sacar a Castillo por lesión, al igual que (Kervin) Arriaga“, agregó.

Vargas habla sobre una dura entrada del defensa croata Dario Zuparić contra Brayan Castillo cerca del borde del área y el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró tarjeta amarilla. El delantero hondureño quedó muy mal después de esa fuerte falta.

“Castillo quedó lesionado de esa jugada, a los ochos minutos, que no fue ni siquiera a la pelota, fue directamente a Castillo, que se iba con posibilidad de gol y me pareció que esa jugada nos marcó el partido. Y después sabemos, la superioridad económica de este equipo quedó reflejado en el marcador“.

DIFERENCIAS

El sudamericano fue preguntado si moralmente le afecta este tipo de resultados a nivel internacional. Y Vargas volvió a referirse de la diferencias que hay entre Portland Timbers y Marathón, sobre todo en lo económico.

“Esto uno lo toma de acuerdo a la competencia que tiene, nosotros tenemos que saber que por ejemplo el Portland llegó el sábado con vuelo chárter y nosotros tardamos un día en llegar aquí, salimos a las 4 de la mañana de San Pedro Sula y llegamos a las 9 de la noche a Portland, entonces son diferencias que los sentís, cuando los marcadores son abultados así lo notas mucho por el tema del cansancio que no te recuperaste, jugamos el torneo local y se dan esas circunstancias, inclusive no solamente hubiéramos perdido por cinco goles, el arquero (Denovan Torres) tapó dos o tres pelotas que podían haber sido más“, opinó.

DESGASTE FÍSICO

El equipo hondureño se vio ampliamente superado en el último tramo del encuentro y Vargas considera que eso se debió al desgaste físico de sus jugadores por los dos juegos ante Portland, el partido contra Platense y el viaje a Estados Unidos.

“Por eso decía que se refleja el cansancio, cuando vas a buscar una acción que te ponga de acercarte en el marcador y no lo logras, sentís una impotencia que después lo reflejas con tu actitud, el gol te potencia o te hace sentir que el esfuerzo es en vano y terminas cayendo en una situación que cuesta justificarlo. No es fácil hacer un grupo que venga a competir, el esfuerzo del martes pasado, más el partido del fin de semana, más el viaje y más esto, era el reflejo de los últimos minutos de este partido, a lo mejor la motivación de ir empatando un partido a lo mejor nos hubiese llevado a rendir mejor físicamente, pero ya teníamos a Arriaga y Castillo lesionados, el equipo estaba desgastado, los últimos 25 minutos fueron totalmente para el equipo local“.

¿Qué salió mal en lo estratégico, siente que se equivocó en la forma de parar el equipo o le da el mérito a este Portland que lo superó en todo?, fue la última pregunta que le hicieron a Vargas.

El entrenador argentino contestó: “Si te superan tácticamente, te marcan la diferencia en los primeros minutos, en el fútbol tengo entendido, los grandes conocedores de esto, en este caso siempre Bilardo nos decía: "Si yo paro mal el equipo en los primeros 15 minutos me van a desbordar, me van a generar ocasiones de gol e ir con dos otres goles de desventaja". Si el trámite de partido me va superando el rival, de a poquito me voy desgastando y termino perdiendo un partido como nos pasó a nosotros. En eso esta claro, en el fútbol está todo escrito, si yo planteó el equipo de una manera que quizás no es la mejor, tenes muchos mano a mano en los primeros minutos, no lo tuvimos. Es más, vuelvo a repetir, la jugada de Castillo era un mano a mano con el portero que no sé porque no fue roja, para nosotros esa jugada fue determinante. Uno de los jugadores que hizo un gol en Honduras (Brayan Castillo) lesionado y encima no lo expulsó al jugador que tenía que haber sido expulsado“, finalizó Vargas.