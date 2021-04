Descenso en Honduras: Reynaldo Tilguath vs Héctor Castellón, sálvese quien pueda

San Pedro Sula, Honduras

El duelo por la permanencia está que arde en el torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras. Los clubes en riesgo son el Real de Minas, que dirige Reynaldo Tilguath, y el Real Sociedad, de Héctor Castellón.

Hasta la jornada 11 del certamen, los mineros llevan ventaja, suman 17 puntos en la tabla general contra 15 del Real Sociedad.

Ya solo faltan tres partidos para el final de las vueltas regulares y la lucha por no descender en el fútbol hondureño se pone al rojo vivo.

Habla Tilguath

¿Cree firmemente que el equipo salvará la categoría?

Claro que sí, nosotros no dependemos de nadie, si hoy concluyera el campeonato, el descendido sería Real Sociedad, ahora bien, si nosotros dejamos de sumar y jugamos mal estaríamos en riesgo.

¿Considera todo un reto tomar un equipo a mediado de temporada y con problemas descenso?

No. Eso no debería ser una excusa. A pesar de que yo no formé el equipo se tiene que jugar con lo que se tiene. Considero que hay muchos jugadores que pueden aportar a la institución, lo que uno tiene que hacer es demostrar la capacidad.

¿Será un fracaso para su carrera si el equipo desciende?

Para poder triunfar en la vida se deben tomar riesgos, es la única forma de saber de qué estás hecho. Cuando tomé la decisión de agarrar al equipo yo sabía en qué situación estaba. Por mi cabeza no se me cruza descender, la misión es quedarnos en primera y después formar un equipo con jugadores que aporten buen juego.

¿Los partidos que le faltan al Minas son más difíciles que los de Real Sociedad?

No lo creo, ambos coincidimos con dos rivales, Marathón y Honduras Progreso. Lo que hará la diferencia es cómo juguemos. Nosotros estamos claros que tenemos que sumar, ya sea de a uno o de tres. Además, si nosotros y Real Sociedad le ganamos al Honduras Progreso le complicaríamos su permanencia y ya sería una pelea de tres.

¿Cómo valora los tres partidos que se le avecinan?

Complicados, pero creo que tenemos un grupo que puede sacar resultados positivos.

Habla Castellón

El entrenador del Real Sociedad asegura que vivirán como una final cada partido y que darán la guerra hasta el último encuentro.

¿Cree su equipo se salvará?

Es lo que estamos intentando hacer, sabemos que el panorama no es fácil, el Real de Minas suma puntos también.

¿Es un reto tomar un equipo a mediados de temporada y con problemas de descenso?



Claro que sí, al equipo yo lo tomé con cinco puntos abajo. Yo me responsabilizo desde el momento que tomé al equipo. Lo demás ya estaba hecho; pero bueno, sabemos a lo que venimos.



¿Será un fracaso para su carrera si Real Sociedad desciende?



Si el equipo desciende no pueden decir que yo fui el culpable porque yo lo encontré cinco puntos abajo del penúltimo lugar, lo único que yo buscó es tratar de ayudar, de ver si lo podemos mantener a flote. Yo consideraría culpa mía si al equipo lo hubiese tomado por arriba del último lugar y desde ahí bajarlo al último.



¿Los partidos que le faltan a Real Sociedad son más difíciles que los que enfrentará el Real de Minas?



Sí lo son. Para nosotros es difícil, muy complicado, pero vamos a tratar de mantenerlo a flote, recalco que hemos recortado tres puntos, lo que significa que estamos casi en igualdad de condiciones, ahora solo nos toca luchar y remar contra la corriente.



¿Cómo valora los tres partidos que se le avecinan?



Los tres serán partidos complejos, complicados ya que todos están peleando por clasificar a la liguilla.