Real Madrid ofreció pagar 300 millones de euros por Neymar en el 2019

El delantero brasileño Neymar estuvo cerca de ir al Real Madrid hasta en tres ocasiones, pero diferentes circunstancias han impedido que el atacante que ahora milita en el PSG, pueda firmar por el cuadro merengue.

Wagner Ribeiro, ex representante de Neymar, concedió una entrevista a L’Equipe en la que habló sobre los inicios de "Ney" en el Santos, la guerra Real Madrid-Barcelona para ficharle y la oferta que hicieron los blancos para intentar sacarle del PSG dos años después de su llegada a la capital francesa.

"En el 2019, estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser (dueño del PSG) se negó. ‘¡Ni por mil millones, no se va a ir!’”, comenzó revelando el ex agente del atacante sudamericano.

Los blancos estaban dispuestos a hacer un esfuerzo económico por el brasileño, pero Al-Khelaifi se negó a dejarle marchar. Esa era la tercera vez que el Real Madrid intentaba su fichaje ya que en su día, cuando tenía 13 años, hizo una prueba en el club madridista.

"Tenía 13 años y causó sensación. Se vino veinte días con su padre y conmigo. El Madrid le quería y estaba dispuesto a pagar, pero me llamó Marcelo Teixeira, el presidente de Santos y me ofreció 840.000 € y 10.000 euros al mes. En ese momento, Neymar ganaba 700 reales. Su padre pensó que era mejor quedarse en Brasil", declaró Ribeiro.

En 2010, Chelsea ya se interesó por él cuando todavía militaba en el Santos del fútbol de Brasil: "Le ofrecieron mucho dinero, pero Neymar no quiso ir", puntualizó.

Sobre la guerra entre los dos gigantes del fútbol español por Neymar, el ex agente del brasileño asegura que en el cuadro blanco llegaron a creer que ya lo tenían amarrado.

"Florentino pensaba que lo tenía. Aceptó una oferta que yo le presenté. Estaba dispuesto a pagar 40 millones al Santos y a cumplir con todo lo que pedíamos. Su padre le pidió tiempo porque Neymar prefería el Barça. El Madrid insistió, mandaron a tres directivos, abogados. Estuvieron 20 días y me decían: "Venga, mañana firmamos", reveló.

Y agregó: "Pero Neymar no quería ir al Madrid, quería jugar en el Barça. Le llamó Messi, Piqué. Yo quería que se fuera al Madrid. Era cercano a Florentino y al Madrid. Sandro Rossell, en cambio, no quería que participara de las negociaciones con el Barcelona. Me dejó de lado y no me pagó ni un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça. Trabajaron con André Cury, que se acercó al padre de Neymar. Me la jugaron. No saqué nada con ese traspaso".