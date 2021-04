Polémica por la presencia de Ibrahimovic en un restaurante en Italia

Milán, Italia

Una fotografía del sueco Zlatan Ibrahimovic en un restaurante de Milán, algo no permitido por las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus, ha provocado una polémica, pese a que el entorno del futbolista ha asegurado que era una "reunión de trabajo" y no de una comida.

En la fotografía, difundida por el sitio Fanpage.it, el delantero estrella del AC Milan está en la mesa junto a otras personas, sin mascarilla.

Según este sitio, la imagen fue tomada el domingo a mediodía, pese a que actualmente la apertura de restaurantes no está permitida en Italia, autorizando solo la venta "para llevar".

El propietario del establecimiento, contactado por el sitio, aseguró que nadie comió en su restaurante: "Fue algo entre amigos; somos amigos y de vez en cuando nos vemos en mi casa cuando no es en casa de otros amigos".

Frente a la polémica en las redes sociales, el entorno del jugador precisó que se trató de una "reunión de trabajo".

"Era una reunión privada, con un número limitado de personas", indicó a la AFP esta fuente, que requirió el anonimato.

Ibrahimovic, que sufrió el covid-19 en septiembre, promovió en otoño (boreal) el respeto de las medidas de distanciamiento social y el uso de las mascarillas, en un video difundido en la región de Lombardía.

