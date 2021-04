Kervin Arriaga se confiesa: Ofertas del extranjero, Sub-23 de Honduras y Marathón

San Pedro Sula, Honduras

Dentro de la cancha Kervin Arriaga es un jugador entregado y de carácter fuerte, un tipo al que no le gusta perder. Fuera de ellas es alegre y divertido. El volante se perfila para ser el próximo jugador hondureño que salga al extranjero.

Su nivel cada vez es mejor y con el boleto conseguido con la Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 parece tener más fundamentos.

El polifuncional de Marathón tuvo un mano a mano con Mi Finde, donde detalló su faceta menos conocida. Se define como un papá amoroso y entregado a su familia.

Por otra parte, el talentoso mediocampista confesó ser fanático de la música de banda y que posee dotes de voleibolista.

¿Con el nivel que está mostrando todo indica que usted saldrá al extranjero, espera que sea así?

“La verdad que yo desde que inicié esta carrera todo lo he puesto en las manos de Dios, solo me esfuerzo día a día para esperar una buena oportunidad. La base del éxito siempre está en ser constante en este deporte y sobre todo dar siempre lo mejor de uno”.

¿Sueña con jugar en el extranjero?

“Voy paso a paso, pero también es un sueño que tengo en salir al extranjero, no sé si este será el año; pero solo trabajo para dar lo mejor siempre. La oportunidad si uno sigue trabajando la tendrá, pero por ahora queda seguir luchando el ella, cuando el momento llegue estoy seguro que no voy a defraudar”.

¿Cómo valora su actual momento con el Marathón?

“Siento que paso por uno de los mejores momentos en la carrera, pero también estoy claro que debo mejorar mucho, intento perfeccionar en cada una de las áreas que el profesor Héctor Vargas me dice que me falta, el momento llegará”.

¿Y ha tenido ofertas para salir?

“Sí, pero nada concreto, eso que se dijo del equipo de Uruguay(Rentistas) fue directamente con la directiva del club, a mí no me dijeron nada, me di cuenta por las redes sociales."



Kervin Arriaga es pieza clave en el esquema de Héctor Vargas en Marathón. Kervin Arriaga es pieza clave en el esquema de Héctor Vargas en Marathón.

¿Qué significa para usted el haberse clasificado para los Olímpicos?

“Es algo muy bonito la verdad, agradecido con Dios y con el cuerpo técnico por haber conseguido el boleto, también porque fuimos tomados en cuenta en la lista para jugar el torneo. Ahora nos queda prepararnos para hacer las cosas bien en Tokio”.

¿Cuál fue la clave para conseguir el boleto?

“Yo creo que la unidad, tener un plantel muy humilde hizo la diferencia, nunca nos creíamos más que otra selección. Al final la recompensa fue esa. La buena preparación termina siendo clave en estos tipos de torneos”.

¿Cuéntenos cómo fue su niñez?

“Desde niño siempre tuve ese amor hacia la pelota como dicen, entrenaba duro, el profesor Víctor Bernárdez ha sido una de las piezas más importantes en esta carrera, me levantaba a las seis de la mañana para ir a entrenar y era muy exigente”.

¿Dentro de la cancha es un jugador de carácter fuerte, fuera de ella cómo es?

“Cuando estoy en la cancha no me gusta que un equipo nos pase por encima.Soy superentregado, tengo un gran temperamento y debo mejorarlo. Fuera de ella soy todo lo contrario. Soy alegre, divertido, me gusta bromear y jugar con mis amigos, salir con ellos a la playa”.

¿Arriaga es un papá cariñoso?

“Sí, tengo un hijo que se llama Liam Fabián Arriaga, la verdad que es mi motor, busco ser un buen padre, quiero darle lo mejor, juego con él, intento estar siempre pendiente de sus cosas. Esta faceta de ser padre ha sido una de las mejores”.



Kervin Arriaga junto a su bello hijo Liam Fabián. Kervin Arriaga junto a su bello hijo Liam Fabián.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

“Pues fíjate que aquí en el barrio como se dice formamos un equipo de voleibol, jugamos de vez en cuando, también paso con mi familia y con mi hijo”.

¿Y tiene talento Arriaga con las manos así como con los pies?

“Pues ahí la hago de defensa en el voleibol, ataco bien, pero para defender me falta, pero es uno de los deportes que más me gusta después del fútbol”.

¿A qué jugador admira Arriaga?

“Aquí en el país hay muy buenos jugadores, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda, como dicen, me quito el sombrero con ellos. Ya de afuera diría que Toni Kroos, me fascina cómo juega en el Real Madrid. Si miras el nivel de efectividad en sus pases, la técnica que tiene, es un crack”.

¿Qué tipo de música le gusta escuchar?

“De todo tipo de música, pero mi favorita son los corridos, mi hermano en sus días libres pasa en la casa y escucha eso, creo que de ahí fue donde se me pegó”.

Vemos que es muy unido con su familia, ¿es un pilar importante en su vida?

“Mi familia es la que me motiva para seguir adelante, siempre me ayudan en los momentos complicados. Busco crecer en esta carrera para darle lo mejor a ellos”.



El volante hondureño Kervin Arriaga mantiene su humildad y cuando puede comparte con sus amistades. El volante hondureño Kervin Arriaga mantiene su humildad y cuando puede comparte con sus amistades.

¿Cuál es el sueño que desea cumplir?

“Pues uno de ellos es salir al extranjero, el otro es darle todo a mi familia, siento que se lo merecen y no descansaré para poderlo conseguir”.

¿Cuál es su mayor motivación?

“Mi familia y mi hijo, verlos alegres siempre me motiva a dar lo mejor de mí, sé que no es fácil porque las oportunidades para salir al extranjero no siempre se dan, pero nunca debemos bajar los brazos”.