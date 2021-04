Daniel Pinto: el sampedrano que sueña con dirigir un equipo de la Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Solo tiene 28 años de edad, pero Daniel Pinto está más que convencido del objetivo que quiere alcanzar en los próximos años, dirigir un equipo de la Liga Nacional de Honduras.

Este joven sampedrano que nació, creció, jugó decenas de potras en los pasajes de la colonia Valle de Sula #2 y estudió en la escuela pública John F. Kennedy, actualmente está sacando un curso para poder ejercer como director técnico y sueña con dirigir en primera división.

A pesar de su corta edad, ya ha trabajado en clubes de segunda división y Liga Mayor como los Broncos de Choluteca, Congolón, y el Atlético Esperanzano, en este último fungió como asistente del exseleccionado y ahora entrenador hondureño Danilo Turcios.

Al mismo tiempo ha colaborado y aprendido de otros entrenadores como Adrián García Padilla, Reynaldo Tilguath, Sindulio Castellanos, Samuel 'Chucho' Armijo (QDDG).

"De niño siempre tenía esa chispa del fútbol, el sueño de ser futbolista profesional, lastimosamente no puede cumplirlo, hoy estoy estudiando para ser entrenador profesional y dirigir primero en nuestro país y en su momento salir al extranjero", comienza Pinto.

Su pasión por el fútbol la heredó de su papá. "De niño siempre me llevaba al Morazán, agradezco a mi padre que me inculcó ese bonito gusto como es el fútbol", recuerda.

"Me encantaría llevar a Honduras a un mundial. Es uno de mis sueños y sigo preparándome para eso, pertenezco a la filial de entrenadores de Choluteca donde vivo por los momentos con mi pareja y mi bebé, ellos son mi mayor motivación", explica.

¿Su equipo favorito?

Sobre su equipo favorito de la Liga Nacional responde: "Me es difícil ocultarlo porque muchos de mis amigos lo saben, es el Club Deportivo Marathón, pero en esta profesión toca ser profesional y velar por los intereses del equipo que se defiende en el momento. Para ser sincero, si hay un equipo que quisiera enfrentarlo y ganarle es al Marathón y se que el destino lo hará, por ahora sigo estudiando para obtener todas mis licencias".

En el extranjero Daniel Pinto admira mucho el trabajo que realiza el equipo DC United de la MLS de Estados Unidos, y anhela con el día en que pueda formar parte de sus filas.

Preparación

"Me preparo casi a diario leyendo libros que me comparten amigos entrenadores o si no ingresando a capacitaciones online, siempre relacionado con el fútbol. Creo que los equipos importantes del país también deben poner su mirada en jóvenes promesas como entrenadores, además de los jugadores. Apostar por un talento y formarlo como entrenador, un día esa persona puede hacerlos ganar un campeonato", comparte.

Su madre Juana Bustillo, que era presidenta regional del Sindicato de Trabajadores del Ihss y que murió en un atentado criminal en 2010, le compartió varias enseñanzas. "Mi mamá me dejó algo muy importante, y eso fue luchar siempre por los sueños que tenga, me inculcó siempre ser una persona honesta y nunca darse por vencido", comparte nostálgico.

Contacto

El teléfono para contactar al sampedrano Daniel Pinto es el siguiente: 9880-4543 y su correo electrónico: dafrapi014@gmail.com