La comparación de Vargas con Marathón y Portland Timbers: “No es lo mismo 11 Mercerdes Benz que 11 Corollas 2002”

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, compareció en conferencia de prensa para hablar del partido de este martes contra el Portland Timbers en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y dejó más de una frase llamativa, muy a su estilo.

Vargas realizó una curiosa comparación de su equipo con el conjunto de Estados Unidos, comparando a los jugadores rivales con un Mercerdes Benz y a los suyos con un Corolla 2002.

El Portland Timbers se presenta al estadio Olímpico (4.00 PM) a disputar su primer partido oficial casi cinco meses después del último que jugó, pues la temporada en la MLS no ha empezado y únicamente ha realizado encuentros de preparación. El técnico del Monstruo Verde asegura que ya los conoce bien.

“Si bien el campeonato local (MLS) que no ha comenzado a jugar, Portland ha tenido todas las posibilidades de prepararse, viene de tres partidos amistosos y lo hemos analizado, hemos visto la plantilla numerosa que tiene y el poder de la MLS. Nosotros tenemos que sacar una ventaja para ir con todas las posibilidades allá”, dijo Vargas.

YA LOS ELIMINÓ UNA VEZ

Recordó el enfrentamiento de 2014 cuando Marathón eliminó a los Timbers. “Ya me ha tocado enfrentarlo allá en Portland y pasamos a la siguiente ronda, veremos como enfrentarlo y buscar de a poquito a desenredar esos 180 minutos pero tenemos que sacar ventaja aquí porque allá es otro clima, es cancha sintética, ellos ven el fútbol de otra manera y tenemos que ir con la ventaja para sostenerlo en EUA”.

“Esto es diferente porque cerramos en Portland. Lo positivo entre comillas es que es un equipo que todavía no tiene rodaje y al enfrentarlo en circunstancias como esta no están bien aceitaditos y ya en la segunda vuelta son poderosos y es ganarles en el segundo semestre. Vamos a tratar de aprovechar en esta oportunidad de pasar a la siguiente ronda”, agregó.

El equipo hondureño podrá contar sus mejores hombres para enfrentar al Portland Timbers y Vargas espera un buen clima a la hora del partido que afecte a los estadounidenses.

“Llegamos preparados durante dos semanas porque no tuvimos la preparación para la competencia local ya que venían algunos faltos de ritmo como Emilio Izaguirre, Wilmer Crisanto, Carlo Costly y Kevin Hoyos y a la baja de algunos, pero en estos 10 días que nos paramos hemos recuperado la intensidad que buscábamos y en este juego ante Platense mire mejor el equipo, no se reflejó en el marcador, pero estamos bien aunque mañana es otra liga y trataremos de aprovecharlo. Ellos vienen saliendo del frío, Portland es cerca de Canadá y mañana está pronosticado que hará calor. Buscaremos de sacar ventaja para cuando viajemos a EUA”, comentó.

DIFERENCIA DE PLANTILLAS

Vargas contestó a las declaraciones de Giovanni Savarese, entrenador venezolano del Portland Timbers, quien dijo que “el Marathón tiene jugadores fuertes y altos, otros rápidos y siempre propone dificultades”.

“Ya me ha tocado jugar 25 partidos en Concacaf, fui a Vancouver, Portland y Seattle y he tenido la suerte de ganar de local y más o menos en estas fechas. Ya lo he comentado en el caso del Olimpia que enfrentarlos ya con ritmo y más aceitados y ante Montreal en la burbuja de Orlando perdió su partido. Si bien es cierto, el técnico de ellos nos tiene analizados, sabemos que la velocidad del futbolista hondureño tiene cierta ventaja contra los rivales que enfrenta, pues ellos tienen jugadores técnicos tratan de detener la pelota, como Valeri a quienes ya enfrentamos, los conozco, si bien no es el mismo equipo, los conozco y veremos si podemos ganar el partido”.

Para finalizar, Héctor Vargas se refirió a la diferencia de las plantillas de los dos equipos, hablando del tema económico y fue ahí cuando comparó los Mercerdes Benz del Portland Timbers con los Corollas 2002 del Marathón.

“Hay generaciones que achican distancias como en los tiempos de Pavón, Amado Guevara, David Suazo que acortaron las diferencias, pero hay que ser consciente que en nuestro medio no se trabaja en temas de canchas, fuerzas básicas y como lo dijo Fabián Coito cuando vino que se quejó de las imposibilidades de trabajar bien. Es verdad yo lo vengo reclamando desde hace tiempo porque cuesta un montón y más ahora con el tema de esta pandemia se acrecentó y la brecha se hace más grande”.

Y prosiguió: “Pero no es mentira, en el tema futbolístico no es lo mismo jugar 11 Mercerdes Benz contra 11 Corollas 2002, a no ser que los Mercedes Benz se confíen uno puedo sacar una ventaja o choque contra la pared. Ya me tocó a mí y a Olimpia en la burbuja (ante Montreal y Tigres) que a nivel local impresiona y allá no le alcanza más que para eso. Solo nos queda tratar de competir porque ya a nivel de estos equipos se ve la brecha económica que hay entre nosotros”.