España endereza el camino al Mundial de Qatar-2022 con triunfo sobre Kosovo

Sevilla, España.

España vuelve a respirar... la Roja se impuso 3-1 a Kosovo este miércoles en partido clasificatorio para el Mundial de Qatar-2022, cerrando esta ventana internacional como líder del grupo B y diluyendo por ahora las dudas en torno a su juego.

Dani Olmo, salvador de la Roja el miércoles ante Georgia en el descuento (2-1), abrió el marcador (34), dos minutos después Ferrán Torres aumentó la cuenta (36), Besar Halimi puso el 2-1 (70) y Gerard Moreno cerró el 3-1 para España (74).

La Roja encabeza su llave con 7 puntos, uno más que Suecia, que tiene un partido menos y con la que se enfrentará el 2 de septiembre cuando vuelvan los clasificatorios para Qatar-2022.

Aunque precedido por la polémica, ya que Kosovo, país no reconocido por España, había llegado a amenazar con no jugar si no podían utilizar su bandera y su himno en el estadio de la Cartuja sevillana, finalmente no hubo ningún problema.

Madrid ya había anunciado que se trataba de un evento deportivo que no afecta a su posición política en el tablero internacional, y el partido empezó puntualmente tras escuchar los himnos de ambos equipos, cumpliendo con el protocolo marcado por FIFA y UEFA.

España, que venía de sufrir ante Grecia (1-1) y Georgia, jugó más relajada este miércoles ante una Kosovo valiente, que intentó presionar la salida de los españoles.

Pedri fue titular contra Kosovo.

España buscó llevar el peligro por las bandas, especialmente por la derecha por donde subían con peligro Ferrán Torres y Marcos Llorente, mientras por la izquierda Dani Olmo y Jordi Alba también se mostraron incisivos.

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez había pedido en estos últimos días más atrevimiento a sus hombres, que este miércoles no dudaron en mirar a portería en cuanto tenían ocasión.

Olmo lo intentó pronto con un disparo alto (5) y Álvaro Morata perdió un mano a mano con el portero Samir Ujkani, cuya buena actuación impidió que la cuenta española fuera mayor.

- Dani Olmo marca el camino -

Pasada la media hora, Dani Olmo recibió un balón en el área de Jordi Alba para poner el 1-0 de disparo por la escuadra (34).

Dani Olmo festejando su gol con Jordi Alba.

Apenas dos minutos después, el joven Pedro González 'Pedri' metía un balón en profundidad para la carrera de Ferrán Torres, que de disparo cruzado puso el 2-0 (36) para mayor tranquilidad de los españoles.

Ferrán Torres, muy activo todo el partido, volvería a rozar el gol en dos disparos prácticamente mano a mano (52, 63) que sacó Ujkani.

A pesar del resultado, Kosovo no se vino atrás, siguió atacando y aprovechó un momento de relajación de España para acercarse más a la meta de Unai Simón, que acabó concediendo el gol rival en error.

El portero español salió muy lejos de su área con el balón, lo perdió y Halimi casi desde el medio campo lanzó un tiro que se coló en la portería de la Roja (70).

Ferrán Torres hizo el segundo gol de España ante Kosovo.

Kosovo volvía a meterse en el partido, pero Gerard Moreno, que había entrado por Morata (68), cabeceó al saque de un córner poniendo el 3-1 (74), que volvía a dar tranquilidad a España.

El tercer tanto devolvió a la tranquilidad a la Roja, que retomó las riendas del partido para terminar de rubricar la victoria.

– Ficha técnica:

3 – España: Unai Simón; Marcos Llorente, Eric García (Sergio Ramos, m.86), Íñigo Martínez, Jordi Alba; Pedri (Fabián, m.69), Busquets (Rodri, m.82), Koke; Ferrán Torres, Morata (Gerard Moreno, m.69), Dani Olmo (Canales, m.82).

1 – Kosovo: Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Dresevic, Aliti, Kololli (Zeneli, m.57); Kryeziu, Celina, Besar Halimi (Voca, m.82); Rashica (Lirim Kastrati, m.55); Muriqi.

Goles: 1-0, M.34: Dani Olmo. 2-0, M.36: Ferrán Torres. 2-1, M.70: Halimi. 3-1, M.75: Gerard Moreno.

Árbitro: Jakob Kehlet (Dinamarca). Amonestó al visitante Kryeziu (m.49).

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo B de la fase de clasificación europea para el Mundial de Qatar 2022, disputado a puerta cerrada en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Césped en perfecto estado.