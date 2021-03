Fabián Coito lanzó fuertes críticas tras llegar a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Selección Nacional de Honduras arribó a Tegucigalpa tras la gira por Europa donde enfrentó a Bielorrusia y Grecia. El seleccionador Fabián Coito, aprovechó para lanzar una fuerte crítica y despertar a los directivos que manejan las ligas menores del fútbol hondureño.

El estratega de la H lamentó que en Honduras no se le da la debida importante a los jóvenes en su formación y señaló que no hay buenas canchas para la práctica del buen fútbol.

Gira por Europa

"La gira fue muy positiva, volver a tener contacto con los futbolistas y competir en Europa es importante. El partido de Grecia fue muy duro, Bielorrusia es un rival más al alcance de nosotros, pero la participación de los jugadores estuvo muy bien".

Sub-23 de Honduras

"No me sorprende porque es el premio a un trabajo silencioso que se venía haciendo, a veces se buscan peros, sin embargo sabíamos el plan que teníamos. Aún así, no hay que enloquecerse del triunfo porque depende muchas veces de situaciones del juego. Lo que quiero es que este triunfo sea de los futbolistas que estuvieron en Guadalajara, de un montón que no fueron, pero ayudaron a generarlo. Que sirva como estímulo para darnos cuenta que en nuestro calendario y condiciones para formar futbolistas están lejísimos del fútbol internacional. Lejísimos",

Críticas a la infraestructura

"Los campos de juego, no hay competencia en juveniles, aún así los futbolistas de Honduras van y compiten. Pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Si nos quedamos con que circunstancialmente ganamos una clasificación otra más, es importante, brillante, lindísimo para el pueblo, pero si nos quedamos con el resultado deportivo nos engañamos. Tenemos que mejorar las condiciones para los futbolistas jóvenes, calendario, campos de juego, vestuarios..Lo digo desde que vine, si no hay cambios es porque no interesa."

"Lo dije desde el primer día y lo piden los futbolistas a gritos, si no se hace es porque no hay interés.Subirnos al camión del éxito y olvidarnos lo que tenemos que hacer para que el deporte que es sacar niños de la calle, brindarles formación y que luego trabaje en beneficio de la sociedad, eso es lo importante".

Dardos por los calendarios

"Eso es lo importante y ser justos con los jóvenes, ese sería el premio para los jóvenes que sueñan con las grandes ligas. Armamos un calendario y los hacemos competir en las condiciones que se le ocurre a la dirigencia, nunca se piensa en el jugador, en el crecimiento y formación, se le hace competir sea como sea, en los campos como sean, en vestuarios como sean y luego somos duros en la consideración. Material hay, los otros (países) están trabajando mucho, si no ponemos las barbas en remojo y trabajamos, esto será la excepción y no la regla".

"Díganlo ustedes los periodistas que saben estas cosas. Ven las canchas, las condiciones y fútbol juvenil. No digo Fenafuth, a nivel de clubes, futbolistas que se van y uno no sabe donde están y han competido en juvenil. El fútbol va en un sentido y debemos acompañar ese crecimiento".

Próximos partidos de la H

"La fecha FIFA de junio. Vamos a intentar en mayo comenzar los trabajos para esa Nation League, hay jugadores de la Sub-23 importantes y tenemos un plan de trabajo, vamos a ve si es compatible con nuestro calendario".