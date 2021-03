Gareth Bale insiste en volver al Real Madrid

Londres, Inglaterra

El delantero galés Gareth Bale, cedido al Tottenham por el Real Madrid, aseguró que no ha faltado al respeto a la afición de los 'Spurs' por declarar que quería jugar esta temporada en el equipo londinense para recuperar la forma de cara a la Eurocopa y regresar después al club blanco.



Bale, concentrado con su selección nacional, insistió en una conferencia de prensa virtual en que no ha sido "irrespetuoso" con el Tottenham y recordó que, "legalmente", sigue vinculado al Real Madrid, con el que tiene contrato hasta junio de 2022.



Su agente, Jonathan Barnett, negó hace días que el galés conozca ya su futuro y que vaya a volver al Real Madrid y dijo que es demasiado pronto para asegurar eso.



"El motivo por el que salí fue porque quería jugar partidos y ponerme en forma y disfrutar del fútbol. Obviamente, cuando llegue el verano volveré al Real Madrid y a partir de ahí ya veremos", manifestó Bale .



Estas declaraciones no son muy diferentes a las hace una semana, cuando dijo que "el principal motivo" por el que regresó al Tottenham, del que salió rumbo a la capital española en 2013, fue por su "deseo, por encima de todo, de jugar al fútbol", dejando entrever que ya no contaba con la confianza del entrenador madridista, Zinedine Zidane.



No obstante, esas palabras han molestado a una parte de la afición "lilywhite", que entiende que está utilizando el club londinense como un "gimnasio", según han expresado algunos medios, para estar en forma de cara a la Eurocopa (que se disputará el próximo verano) y los partidos clasificatorios de Gales para el Mundial 2022.



"Obviamente, respecto a la próxima temporada, mi contrato legal dice que tengo que regresar al Real Madrid, que es lo que dije y que creo que no es irrespetuoso hacia nadie. Eso es, legalmente, lo que tengo que hacer", subrayó este lunes Bale, de 31 años.



Insistió en que su "plan" para el final de esta temporada sigue siendo el regreso a Madrid y señaló que si habla con su representante para "buscar una solución", eso "es algo" que hará "en verano".



"Por supuesto, yo quiero jugar, pero otras cosas pueden interponerse. Obviamente, en el fútbol no se trata solo de lo que uno quiere. También está la otra parte", agregó Bale.