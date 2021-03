Héctor Castellón: “Me gusta sembrar, pescar y hacer ciclismo”

Muchilena, Cortés.

Sol, playa y mar. Es ese mundo natural, el técnico nacional Héctor Castellón es muy feliz.

Pero después de un año de no sentir la adrenalina de estar dirigiendo en un banquillo de fútbol comienza a extrañar esa pasión.

Mientras llega una oferta, Castellón (de 60 años) es feliz en su cautivadora Muchilena, se la pasa pescando, haciendo ciclismo y dedicado a un proyecto de siembre de limón y aguacate.

El excampeón con el Honduras Progreso, un ingeniero industrial de profesión, dice que ha tenido varias propuestas, pero no las ha tomado porque ahora es más selectivo tras algunas experiencias de incumplimiento que le tocó vivir cuando dirigió algunos clubes chicos.

En algunas ocasiones el técnico hondureño se relaja yendo a pescar en su cayuco.

Ya un año de no estar en los banquillos casi a la fuerza, ¿cómo lo ha tomado?

Más que a la fuerza por el tema de la pandemia, diría que proyectados, me vino bien porque yo necesitaba replantear algunas ideas, pero ya estoy listo y espero en este nuevo torneo poder volver a tomar las riendas de un equipo.

¿Cómo se explica que uno de los mejores entrenadores del país no esté dirigiendo?

Ofertas sí hubo de varios equipos, lo que pasa es que yo estaba buscando un proyecto diferente. Me llamaron del extranjero, pero no era lo que deseaba. Inclusive en estos días me volvieron a contactar, pero siento que no es el momento. Como te decía, necesitaba cambiar algunas cosas para tomar la mejor decisión.

Y fuera del fútbol, ¿cómo es un día de Héctor Castellón?

Pues paso muy pendiente de mi familia y aquí en Muchilena tengo un terreno grande. Me estoy dedicando a sembrar aguacates injertos y los limones persa.

¿Le gusta la siembra?

Ya días no siembro, antes sí, con mi papá lo hacía. Ahora me llama mucho la atención el limón persa y los aguacates. Hace tiempo tenía esa idea, mis hijos son profesionales y buscamos dejarles algo a ellos.

¿O sea que agarra las botas y el machete?

Aquí hacemos de todo, me pongo mis botas, sombrero y vamos hacia adelante. Me gusta pescar, hacer ciclismo también, me voy hasta la frontera con Guatemala todas las tardes en mi bicicleta.

¿Extraña estar dirigiendo?

Ya ha estas alturas, sí; llega un momento en que uno necesita estar activo, pero ha esta edad me he vuelto más selectivo, antes tomaba lo que sea y de repente no era lo mejor.

¿Al haber salido campeón con el Honduras Progreso siente que debió ser mejor valorado en la Liga?

Fui campeón con el Honduras en su momento, luego de ahí tomé un buen proyecto con el Vida. En Juticalpa me fue muy bien en la parte económica, pero los directivos tenían otras mentalidades. Volví al Vida para rescatarlo del descenso, pasé por Platense.

Del Real España me llamaron y les dije que no, creo que fue una mala decisión, fue cuando salió Hernán Medford, y pues ahora estoy esperando tener una buena propuesta para volver a los banquillos. Uno se valora con los resultados que obtiene.

Castellón disfruta mucho la siembra, tiene cultivos de limón y aguacates.

Sabemos que la situación económica no está fácil, ¿cómo hace para el día a día?

No me ha ido tan mal en el fútbol, he ahorrado y de eso he estado viviendo, pero ya siento que ya descansé mucho y es el momento de regresar.

¿Por qué los buenos entrenadores de Honduras no están dirigiendo?

Bueno, hasta ahora yo no he tenido la oportunidad de estar en un equipo grande en donde me den todas las condiciones para ganar. A Ramón Maradiaga y a Nahúm Espinoza cuando le dieron todo, los resultados fueron buenos.

A los entrenadores hondureños los equipos grandes muchas veces nos han buscado cuando están con el agua en el cuello. Siempre he tenido el sueño de dirigir a una Selección en el extranjero, pero a veces el marketing pesa mucho, yo soy de perfil bajo.

Estuvo en Marathón y Motagua, ¿por qué no le fue bien en esos equipos grandes?

En Motagua empezaba mi carrera, la experiencia que aprendí ahí me sirvió mucho. Cuando llegué a Marathón fue una etapa muy complicada, con problemas financieros, eso me pasó a mí, luego llegó Orinson Amaya con capital fresco y luego comenzaron los buenos resultados, un equipo con dinero para invertir tendrá buenos resultados.

¿Usted se pone en el top tres de los mejores entrenadores del país?

No es que yo lo diga, pero mi trabajo y mis resultados me avalan en muchos sentidos. Sé que tengo los conocimientos, experiencias y estoy esperando un buen proyecto, quiero seguir ganando títulos, mi idea es retirarme del fútbol siendo campeón.

¿Fue el único que ha interrumpido que los cuatro equipos grandes ganaran títulos?

Y pude haberlo hecho con el Real Sociedad también, lo que está haciendo el Vida ahorita me gusta, en un corto plazo tendrán grandes resultados, los demás equipos son resultadistas.

El proyecto de Fabián Coito en la Selección Nacional, ¿cómo lo ha visto?

Siento que está haciendo bien las cosas, me agradó la idea de salir a jugar a Europa, la competencia es buena, Honduras tiene grandes jugadores, hay bastantes en el extranjero, ahora lo que Coito tendrá que buscar es tener un buen funcionamiento. México y Estados Unidos lo tienen, son los equipos a los que debemos competirles.

Si el grupo se adapta, podemos jugarle de primera a los mexicanos y gringos.

Costa Rica está en una etapa de transición, nosotros ya pasamos por eso. Con respecto al Olimpia no me ha gustado el funcionamiento en los últimos partidos, pero hay también grandes futbolistas.

El ir al Mundial dependerá del buen desarrollo en la cancha, tenemos todas las condiciones para ir a Catar.

Con lo visto del torneo Clausura, ¿a qué equipo ve campeón y cuál desciende?

Real Sociedad tenía que haberle ganado a la UPN para recortar distancias, al Honduras no lo veo descendiendo, Real de Minas es el enemigo de los tocoeños.

Para el título está Olimpia y Motagua, no veo al Real España compitiéndole a los dos de Tegucigalpa, en una final es complicado ganarle a esos dos equipos, tienen a los mejores jugadores. Motagua está fuerte, pero no como antes.

1 subcampeonato de Liga tiene Castellón, lo logró con el Real Sociedad de Tocoa tras perder la final contra Real España.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mejor jugador que ha entrenado?

He tenido muchos buenos jugadores, pero lo que más he disfrutado es la familiaridad que tengo con los grupos. Me he sentido contento porque hice debutar a Luis Palma, Jonathan Paz y me agrada verlos jugar. A Danilo Tobías lo rescatamos y hasta estuvo en la Selección. A Wisdom Quaye lo hice crecer en su carrera y ahora está en el Real España, eso te llena como entrenador.

¿A qué entrenador le ha gustado desafiar más en los partidos?

Contra Ramón Maradiaga, porque son partidos como el ajedrez, ambos tenemos muchas ideas, pero cuando me cambia algo me agrada porque nos desafiamos en la cancha.

¿A cuánto está el entrenador hondureño del nivel de los extranjeros como Pedro Troglio, Diego Vázquez, Héctor Vargas, entre otros?

Me gusta lo que ha hecho Diego con Motagua, no es fácil tomar a un equipo que en su momento no ganaba nada y ahora tiene muchos títulos. Yo me siento feliz de haberle ganado una final a él. En el caso de Pedro Troglio, cuando llegas a un equipo y te lo dan todo es más fácil ganar, Olimpia tiene a los mejores jugadores del país.

En lo táctico no es fuerte, pero tiene un gran plantel. Héctor Vargas, sus mejores momentos los tuvo en Olimpia, tenía un gran plantel.

Con Marathón ganó un título, no sé si merecido, pero el equipo estaba bien en la parte económica y después no se ha podido consolidar, pero él que más me ha gustado es Diego.

Equipos que dirigió: Motagua, Victoria, Heredia (Guatemala), Real Sociedad, Marathón, Honduras P. Vida, Juticalpa y Platense.

¿Pero están mejor preparados los entrenadores extranjeros que los locales?

Sí uno analiza en base a los resultados es complicado, perdemos de vista las herramientas que le dan al técnico, te pondré un ejemplo: Raúl Potro Gutiérrez fue mi alumno, es un buen amigo, le han dado mucho de lo que no le dieron a otros entrenadores en Real España, ahora la exigencia para él será muy fuerte, el club ha conseguido jugar bien, en otro no.

Hay jugadores que no son para el Real España, no es que algunos entrenadores que vienen de afuera son mejores que los locales, lo que pasa que a los de afuera le dan todo y tiene un mejor apoyo.

Yo soy formado en México, me podría considerar extranjero, pero las herramientas que he tenido han sido pocas.

A mí me gustaría tomar un club grande y tener todos esos instrumento para ganar.

¿Porqué a Honduras no la dirige un entrenador catracho?

“Eso no solo pasa en Honduras, México tiene entrenadores extranjeros, El Salvador también, esto depende mucho del perfil que las Federaciones buscan, pero la realidad es que los resultados son lo que van hablar siempre por uno”.

Otra de las pasiones del entrenador nacional es practicar ciclismo.

¿Qué equipo era mejor el Honduras que hizo campeón, o al Real Sociedad Subcampeón?

En un partido del Real Sociedad contra Olimpia, le dije al portero Sandro Cárcamo, quieres ganarle al Olimpia, y me dijo que sí, yo tenía una confianza con ese grupo impresionante, ese juego lo ganamos 2-1.

Con el Honduras solo de cuatro para arriba le resetábamos, pero la ventaja del Sociedad es que tenía un plantel más amplio. Lastima que ahora los dos equipos se han caído por los problemas financieros que tienen.

Con toda la preparación que tienes, ¿se considera el mejor entrenador del país?

A mí ese tipo de calificativos no me gustan, soy un profesional, siempre busco la excelencia, tengo mi formación, otros también, pero todos somos iguales y buscan una oportunidad para entrenar y ganar.

Varios técnicos sueñan con dirigir en primera División. Si obtienes buenos resultados te irá bien en parte económica, pero si te va mal, luego cuesta levantarte, esto es así”.

¿Y el fútbol hondureño ha evolucionado o está atrasado?

“Siento que el fútbol catracho ha crecido, Motagua ha hecho buenas presentaciones, Olimpia también. Pero en donde nos está costando es en la infraestructura, las canchas todavía siguen estando en malas condiciones. No me gusta cuando dicen que debemos compararnos con Centroamérica, es un parámetro muy pequeño, pero si nos vamos cerca, Alajuelense está contruyendo un estadio, otros equipos tienen Centros de Alto Rendimiento, entonces en esa parte si estamos atrasados.

¿Quién es su espejo como entrenador?

“Hay muchas formas de jugar en donde uno se puede identificar con algún entrenador, como juega el Barcelona siempre me ha gustado, soy más del fútbol elaborado, Marathón juega al balón directo y esa no es una forma mía en la cancha, hay muchas ideas con las que yo estoy muy familiarizado en algunos aspectos de esos”.