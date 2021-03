Posible alineación, lesionados y Grecia: Las palabras de Fabián Coito, DT de Honduras

Salónica, Grecia

Fabián Coito, seleccionador de Honduras, compareció en conferencia virtual para hablar sobre lo que será el amistoso que sostendrá este domingo 28 de marzo frente a Grecia en el segundo compromiso por tierras europeas.

Tras realizar el primer entrenamiento en suelo griego, el estratega de la Bicolor atendió a la la prensa deportiva hondureña mediante vía Zoom y destacó lo que será el choque ante los helénicos que llegan motivados tras empatarle 1-1 a España en el inicio de las eliminatorias europeas hacia Catar 2022.

"Apuntamos a lo mismo que hemos venido a hacer a Bielorrusia, aprovechar la fecha FIFA y estar con futbolistas que hace algún tiempo no estábamos, preparar cosas que tenemos adelante. Grecia tuvo un buen resultado ayer, seguramente encontraremos otros futbolistas de los que jugaron ante España", comenzó diciendo el director técnico de la H.

Coito señaló que jugadores como Jonathan Rubio y el portero Buba López están con algunas molestias, por lo que es duda su participación para el choque ante los griegos.

"Algunos han quedado un poco golpeados, el caso de Jonathan Rubio que viene arrastrando un tema de tobillo y vamos a ver si llega para el partido del domingo, también Luis López que viene desde Honduras con una molestia en su hombro", expresó.

El seleccionador de Honduras resaltó que Grecia será un rival mucho más complicado de lo que fue Bielorrusia en donde la Bicolor le empató 1-1.

"Yo creo que son dos selecciones muy distintas, Bielorrusia es un equipo muy físico y de un porte muy grande en sus jugadores, futbol bastante vertical, de acuerdo a lo que habíamos visto", analizó.

Y siguió comentando: "Grecia tiene otro estilo de juego, liderato por un técnico holandés, de mucha más asociación, con con tres líneas muy bien definidas de defensa, tres mediocampistas y tres atacantes, y repito, más allá de los futbolistas que vayan a integrar el equipo van a intentar a llevar a cabo eso".



Respecto a la pregunta sobre si planea realizar algunas modificaciones en el 11 titular respecto al choque ante Bielorrusia, Fabián Coito fue contundente en su respuesta.

"Vamos a armar una estrategia pensando en cosas que podamos tener al futuro, no voy a rotar solamente por el hecho de rotar y poner a todos los futbolistas, sino que vamos a ajustarnos a una idea de partido o a una intención de juego y llevarla adelante con unos futbolistas, en el banco van a quedar otros que van a darle piernas, aire fresco al equipo".

Otros temas

Jerry Bengtson

"Los goleadores muchas veces los evaluamos de acuerdo a los goles, no pudo convertir, el ritmo más allá de los jugadores que jueguen, es un ritmo intenso, muy alto, pero estaba de acuerdo a lo que imaginábamos en cuanto a sus movimientos, es un jugador que se mueve muy bien y que intenta atacar los espacios, no le hicimos llegar el balón de repente con más continuidad y en forma más repetida, muchas veces los evaluamos en cuanto a los goles que convierten, en este caso no se dio pero no por eso creo que haya tenido un mal partido".

Bryan Moya

"Está en un fútbol muy dinámico e intenso, pero quizá desordenado como es el fútbol africano, pero está jugando, compitiendo y haciendo buenas presentaciones que ojalá, apoyado con su participación en la selección, le permita a mitad de año irse a una liga donde tengamos más información y cercana a nuestro país y que podamos contar con menos horas de desgaste. Lo veo muy bien".

Benguché

"Estuvimos hablando un rato, él sabe que muy pronto comenzó su participación en una liga competitiva como lo es la liga portuguesa, entonces, a la misma vez que se estaba adaptando, comenzó a competir y tenía que demostrar, ahora está pasando por un periodo de adaptación, está contento y entusiasmado, queriendo seguir en Europa. Lo vi muy bien de ánimos."

Sub-23 en el Preolímpico

"Estamos contentos por los resultados obtenidos, sobre todo en competencias es importante. Están transformándose y consolidándose, no podemos ser definitivos, aun logrando lo mejor. Están iniciando su carrera deportiva. Es una alegría ver jugadores competir, ganando su grupo, muy parejo porque no regala nadie nada, estamos ante unas selecciones con poderío económico, es la manera de crecer".