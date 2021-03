Thierry Henry anuncia su retiro de las redes sociales por contundentes motivos

París, Francia

Thierry Henry, exfutbolista del Arsenal, anunció este viernes que se borrará todas sus redes sociales por el racismo y la toxicidad que existe en estas plataformas.

El francés, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Twitter, apuntó que el problema que existe con las redes y la gente que insulta a través de ellas es demasiado "tóxico" para ignorarlo.

Henry aseguró que no volverá hasta que la gente que controla estas plataformas impongan medidas tan severas para los insultos y el racismo como lo hace para la gente que infringe las normas del copyright.

En los últimos meses se han multiplicado los casos de deportistas que han denunciado los insultos racistas a través de redes, quejándose de la impunidad de estas personas anónimas que se esconden tras internet, lo que llevó a las instituciones británicas a emitir un comunicado pidiendo más medidas a Instagram y Facebook.

"Es demasiado sencillo crearse una cuenta para insultar a la gente, sin consecuencias y pudiendo seguir siendo anónimo", dijo Henry en un comunicado.

"El volumen de racismo, abuso y tortura mental a los implicados es demasiado tóxico para ser ignorado".

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg