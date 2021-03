Video: El Salvador vence a Haití en el cierre de la fase de grupos del Preolímpico de Concacaf

Guadalajara, México

El Salvador se impuso 2-1 a Haití este jueves en la tercera y última fecha del Grupo B del Preolímpico Sub-23 de la Concacaf, que se juega en Guadalajara y otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el partido, realizado en el estadio Jalisco de Guadalajara, El Salvador marcó por medio del mediocampista Joshua Pérez (19 y 45+2), mientras que Haití lo hizo mediante el delantero Roberto Louima (21).

Desde el arranque, el partido fue un ir y venir de ambos cuadros en el terreno, y mostraron un fútbol ofensivo, disputando mucho el balón, con constantes llegadas ante las porterías.

A sabiendas que la victoria es lo único que les servía, los salvadoreños fueron los primeros en anotar.

Al minuto 19, el mediocampista Pérez del combinado salvadoreño recibió un certero pase en la zona defensiva de Haití y con un potente disparo de pierna izquierda mandó el balón al fondo de la red, poniendo el 1-0 en el marcador.

No obstante, los haitianos no bajaron su ataque y al poco tiempo, al minuto 21, el delantero Louiama en una jugada en medio de cuatro defensores de El Salvador logró meter un disparo suave pero que no pudo atajar el arquero 'cuscatleco' y la pelota se fue dentro de la portería, emparejando el partido 1-1.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría empatado, apareció nuevamente la figura del mediocampista salvadoreño Pérez para decretar el 2-1 al minuto 45+2. Así cerró la primera mitad.

En la etapa de complemento el esquema de juego de ambos cuadros no cambió, siguieron su estilo ofensivo, pero menos efectivo al intentar anotar.

El tiempo transcurrió y el marcador ya no se movió, y la escuadra salvadoreña a la postre se llevó una victoria de 2-1 sobre Haití.