Beckham saca la chequera: El Inter Miami anuncia fichaje de experimentado defensor inglés

Miami, Estados Unidos

El Inter Miami, cuyo copropietario es David Beckham, anunció la contratación del defensa inglés Kieran Gibbs, que en verano se sumará al equipo una vez concluya su vínculo con el West Bromwich Albion de la Premiere League, y del también defensor Kelvin Leerdam, proveniente de Seattle Sounders FC.

El equipo que dirige el inglés Phil Neville contará con Gibbs, de 31 años, a partir del 1 de julio, cuando concluya su contrato con el club de la liga inglesa, en la que disputó más de 300 partidos a lo largo de 14 temporadas.

El inglés hizo la mayor parte de su carrera en el Arsenal, equipo con el que ganó la Copa FA, y además vistió la camiseta de la selección nacional entre los años 2010 y 2015.

"Ha tenido una carrera sobresaliente en el nivel más alto del deporte hasta la fecha, y creemos que él puede ese nivel de calidad a Inter Miami y a la MLS este verano", dijo Chris Henderson, director deportivo del Inter Miami CF, según recoge un comunicado de la institución que tiene como uno de sus dueños al exjugador inglés David Beckham.

"Su técnica, experiencia y ética de trabajo van a ser valiosas sobre la banda izquierda”, añadió.

LEERDAM, "EXPERIENCIA GANADORA" EN LA MLS

Horas antes de anunciarse el fichaje de Gibbs, el Inter Miami anunció el fichaje de Leerdam, que desde 2017 ha vestido la camiseta del Seattle Sounders FC y con el que resultó campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2019.

El jugador, de 30 años, se sumará al equipo de Miami luego de que cumpla esta semana sus compromisos con la selección nacional de Surinam para las eliminatorias de la Copa Mundial 2022, según un comunicado de la institución.

Leerdam ha alzado tres títulos de la Conferencia Oeste (2017, 2019 y 2020) y ha jugado tres finales de la Copa MLS con los Seattle Sounders FC, donde sumó 100 apariciones durante sus cuatro años con el equipo, y con el que registró 10 goles y 12 asistencias.

Leerdam, que llega el Inter Miami CF como agente libre y ha firmado con esta institución un contrato de tres años, inició su carrera profesional en la Eredivisie, la liga de la primera división holandesa.

El defensa empezó en 2008 con el Feyenoord y tras cinco temporadas en ese equipo pasó al SBV Vitesse, para luego dar el salto a la liga estadounidense de fútbol con el equipo del estado de Washington.

Oriundo de Paramaribo, el defensa creció en Utrecht (Holanda) y representó a los combinados sub'19 y sub'22 de ese país europeo en 22 ocasiones, para luego hacer el cambio para representar a Surinam, selección con el que fue convocado por primera vez en noviembre de 2019.

Welcome @KieranGibbs ✍??? #InterMiamiCF has signed three-time FA Cup champion defender, Kieran Gibbs. All the details on our newest player below!https://t.co/l0fLktVsM5