Sorpresa: Ibrahimovic vuelve a la selección de Suecia

Suecia

El delantero del Milan Zlatan Ibrahimovic, de 39 años, ha sido convocado este martes de nuevo con la selección absoluta de Suecia, rival de España en la próxima Eurocopa y en la fase de clasificación al Mundial, casi cinco años después de su retirada de la selección después de la Eurocopa de Francia.

El regreso de "Ibra", que está rindiendo a gran nivel en el Milan, era esperado, una vez que el seleccionador sueco, Jan "Janne" Andersson, viajó a Italia el otoño pasado para reunirse con él y discutir un posible regreso.

La estrella sueca ha mantenido una relación tirante con Andersson, al que criticó con dureza hace un año por no haber incluido a jugadores de origen extranjero en su primera lista al asumir el cargo, o posteriormente por dejar fuera del once inicial en un partido al centrocampista del Juventus Dejan Kulusevski, de origen macedonio.

Máximo goleador histórico de la selección sueca, con 62 goles en 116 partidos, "Ibra" se retiró de la selección tras la Eurocopa 2016, y desde entonces ya insinuó en un par de ocasiones que podría volver, como antes del Mundial de Rusia, aunque al final todo estaba vinculado con una campaña publicitaria.

La lista, que también incluye al delantero de la Real Sociedad Alexander Isak, será la primera de la fase de clasificación para Catar 2022, que Suecia iniciará el día 25 en casa contra Georgia y, tres días después, continuará en Kosovo, aparte de disputar un amistoso contra Estonia.

Suecia está clasificada para la próxima Eurocopa, que se disputará este verano tras ser aplazada en 2020 por la pandemia de coronavirus y en la que también está encuadrada en el mismo grupo que España, además de Eslovaquia y Polonia.