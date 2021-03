El especial mensaje de felicitación de Pelé a Cristiano Ronaldo por superar su récord de goles

Turín, Italia.

La leyenda brasileña Pelé felicitó este domingo en las redes sociales a Cristiano Ronaldo, autor de un triplete en la victoria 3-1 de la Juventus frente al Cagliari en la Serie A, por haber superado su récord de goles.

Ronaldo, con 770 goles en partidos oficiales, reivindicó ser el mejor goleador de la historia del fútbol, incluso si este título honorífico sigue siendo objeto de debate, ya que las cifras cambian según las fuentes y los partidos que se toman en cuenta.

Pelé felicitó a CR7 por "haber batido su récord de goles en partidos oficiales", 767 según la mayor parte de fuentes, un número que Ronaldo alcanzó el 2 de marzo.

"Cristiano, la vida es un único vuelo. Cada uno hace su propio viaje. ¡Y qué buen viaje estás haciendo! Te admiro mucho, me encanta verte jugar y no es un secreto. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales. Mi único remordimiento es no poderte abrazar hoy. Pero te dejo esta foto en tu honor (una foto en la que se ve a las dos leyendas estrecharse la mano), con mucho cariño, como símbolo de nuestra larga amistad", escribió el 'Rei' en su cuenta de Instagram, seguida por 5,8 millones de abonados.

En su biografía la marca total de goles de Pelé es de 1.283 goles durante su carrera, ya que se cuentan los partidos no oficiales.

RESPONDE CRISTIANO

Cristiano Ronaldo ha respondido en la misma publicación de Pelé. "Amigo Pelé, muchas gracias por tus palabras, tu cariño y tu amistad. Sabes que ese sentimiento es mutuo. ¡Guardamos este abrazo para cuando podamos estar juntos de nuevo y esperamos que sea pronto! ¡Todo lo mejor y mucha salud!", escribió el luso.

Ronaldo, en un mensaje publicado en su Instagram (270 millones de abonados), mostró su "alegría y orgullo" por "estar en la cima de la clasificación mundial de goleadores, superando el récord de Pelé, algo que nunca hubiera soñado de niño".

La estrella portuguesa de 36 años, ganador de cinco Balones de Oro, agradeció a su familia, a sus compañeros y también a sus adversarios.

Los 770 goles de Ronaldo se reparten así: 5 con el Sporting Lisboa, 118 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid y 95 con la Juventus, lo que suma 668 en clubes. Además ha marcado 102 con la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo se llevó el balón a su casa tras su triplete.

Otro brasileño de leyenda, Romario, reivindica 1.000 goles, contando las categorías inferiores, amistosos y partidos de gala. Otras fuentes le atribuyen 772.

Según la Gazzetta dello Sport y otros medios, el checo Josef Bican (805 goles) estaría todavía por delante de Ronaldo y Pelé.