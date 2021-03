Opciones de ganar la Liga y su futuro como DT del Barcelona: Ronald Koeman habló sin rodeos

Barcelona, España

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman aseguró que "el camino" que su equipo ha empezado "todavía no está acabado" en la rueda de prensa previa al partido ante el Huesca, que en caso de victoria local dejaría a los azulgrana a cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid.

Además, el estratega habló contundentemente sobre su futuro en el banquillo del cuadro catalán y el tema siempre polémico de la renovación de Messi.

"Este equipo tiene mucho futuro, hay mucha calidad en el equipo, hemos querido cambiar cosas y esto se ve claramente. Siempre se habla del buen rendimiento de los jóvenes, pero hay que destacar la energía que ponen los mayores como Sergio Busquets, Leo Messi o Jordi Alba", comenzó diciendo.

Y añadió: "Barcelona está bien, con muchas ganas y aunque un lunes por la noche es un día raro para jugar" esto les permitirá conocer previamente "todos los resultados" y, de todas maneras, estarán obligados "a ganar para luchar por la Liga".

Según Koeman, el hecho de haber recortado distancia con la cabeza de la Liga "es una demostración" de que el Barcelona ha "mejorado y que hoy en día ningún equipo tiene fácil ganar sus partidos". También consideró que "no hay que mirar la clasificación, sino ir partido a partido".

Respecto a los rumores de su salida tras la llega de Joan Laporta a la presidencia, Koeman tuvo palabras contundentes.

"Si tengo que contestar a nombres de jugadores o entrenadores que sacó un periodista... no hace falta. Es tema de medios. Hay que llenar las páginas cada día, que no es fácil. Yo tengo contrato, hay que mejorar muchas cosas y seguir", declaró.

Y finalizó: "No he hablado mucho con el presi porque hay muchos partidos y tiene que ser todo oficial para él. Hablé cortito en el viaje a París, pero varias cosas. Hemos de reunirnos más tiempo. No es le momento de hablar hacia fuera de este tema porque son cosas de club".