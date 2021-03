'Tyson' Núñez: “No iré al Congreso a llenarme los bolsillos, apoyaré a la gente”

La Ceiba, Honduras.

Milton 'Tyson' Núñez es una leyenda viviente del fútbol hondureño, un trotamundos carismático, querido y respetado que se paseó por Europa, Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica, también por eso es una marca registrada.

Si hablamos de la historia de este deporte en Honduras es una obligación nombrar al pequeño delantero habilidoso, exseleccionado nacional, que a sus casi 49 años se resiste al retiro. Le ha tocado hacer un parón para dedicarse a la política, una faceta nueva que al principio le costó enfrentarla, pero asegura que en este momento la está disfrutando.

Es aspirante a diputado al Congreso por el Partido Nacional y con su imagen y su fama está muy optimista que saldrá entre los electos por la población de Atlántida.

¿Por qué quieres ser diputado, Tyson? “Me hicieron la propuesta desde hace mucho tiempo, pero no la había aceptado, ahora me decidí porque miro muchas necesidades en la población y quiero ayudar desde adentro, puedo y tengo la capacidad”, contesta con convicción el exjugador del Sunderland de Inglaterra.

Consciente de que fútbol y política son como el aceite y el agua, 'Tyson' Núñez considera que está en el ocaso de su carrera, si llega al Congreso dice adiós al fútbol. ¿Pero en qué basa su optimismo al grado de que ya se imagina en el Congreso?, “siete de cada diez personas me dicen que siga adelante”, responde.

¿Estoy hablando con Tyson Núñez, futbolista o exfutbolista?

“Dentro de mis pensamientos todavía un futbolista, con mis pies quiero seguir jugando”.

Tyson Núñez en sus momentos libres le dedica tiempo a los jóvenes de Sambo Creek.

¿Un futbolista que aspira a ser diputado en el Congreso de Honduras?

“Así es, muchos dirán qué cambio, pero siempre los habrá en la vida del ser humano y hay que aprovecharla”.

¿Cómo nace la idea de lanzarte a la política?

“Pues realmente con la primera persona que tuve un acercamiento sobre la política fue con Ricardo Álvarez, me había ofrecido antes, pero les decía que no. Ahora en el ocaso de mi carrera decidí buscar la política y ya me está gustando. Es como iniciar otra. Gracias al fútbol me hice de un nombre, el respeto de la gente y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otras personas y eso me parece bueno”.

¿Me dices entonces que si ganas te estarías retirando del fútbol?

“Ya son 48 años los que tengo, créeme que todavía hay ganas de seguir jugando, pero si Dios quiere estando en el Congreso ya no habrá tiempo para jugar, hay que ir pensado en el retiro”.

¿Qué te dice la gente cuando andas en concentraciones?

“Pues hay mucha aceptación. En un principio si hubiese sido una persona débil creo que tiraría la toalla. El partido Nacional en estos tiempos no ha tenido un buen nombre por lo que está pasando, pero la aceptación de la gente es lo más importante”.

Pese a que no piensa en ser entrenador, Tyson le da clases de fútbol a los niños.

¿Consideras que los otros colegas que han llegado a ocupar un cargo en el Congreso hayan dejado una mala imagen en la población?

“Si pasa eso, al final pasa algo, yo creo que los compañeros que están ahorita en el Congreso han hecho algo. La gente ha criticado que no hacen nada, pero no creo que sea así. Yo estoy aquí firme, por mi familia y mis pocos amigos, vamos hacia delante”.

¿Tú te has imaginado el otro año estando en el Congreso?

“Estando en esto hay que irlo pensando, ya me lo imagino, conocerás a gente que no conoces, con políticos de verdad. Vuelvo y repito, no soy político y estoy aprendiendo, de repente la gente no tiene un buen concepto del partido, pero hay gente nueva que quiere darle otro enfoque”.

¿No vas a querer manchar tu imagen en la política?

“Siento que esa es la preocupación de muchas personas. Cuando comencé la gente decía que me querían, que el haberme lanzado no era lo mejor”.

Y qué crees que seas mejor, ¿jugador o político?

“Yo creo que lo de futbolista lo hice bien, gracias a Dios; esa inteligencia que Dios me dio ahora espero utilizarla en la política y poder hacer las cosas bien para la gente”.

Milton 'Tyson' Núñez junto a su madre tras graduarse de la escuela.

La gente cree que los jugadores buscan la política para ganar dinero, ¿es así?

“Está bien que la gente crea eso. Muchas personas me dijeron eso cuando comencé y no hay resentimiento con ellos, aunque me lo hayan dicho no dejaré de ayudarles”.

¿Por qué la población debe votar por Tyson?

“Yo creo que con las palabras que le he dicho a la gente sabe quién es Tyson. Si fui ganador en el fútbol también lo puedo hacer con política. Al final es pensando en el cambio, no será nada fácil, pero vamos buscando hacer mejor las cosas”.

¿Tyson será un diputado rebelde, que no se prestará para aprobar leyes en contra del pueblo?

“Pues fíjate que nunca he sido rebelde y no pienso llenarme los bolsillos personales, lo que tenga lo daré para ayudar a las personas”.

Eres un nómada del fútbol, ¿darte el voto sería una forma de retribuirte lo bien que representaste al país?

“Jugué en muchos países, pero aparte de jugar fue Dios quien me puso en todos esos lados.

Mucha gente me ha dicho que yo seré una persona diferente, que no represento a un partido, sino que a un país al cual ya le he dado muchas alegrías. Esto es como en el fútbol, la gente no creía en mí por mi estatura, lo mismo pasa en la política. Las personas no saben que yo estudié, que anduve en varios países, pero no entro en controversia. No necesito de la política, por más que la gente diga que me voy a arruinar en esto. Sé a lo que voy, tengo un gran corazón para ayudar al más necesitados”.

¿Cómo calificas tu carrera ahora que estás en el epílogo de la misma?

“Nadie daba un peso por Tyson Núñez. Mi mamá dice que yo nací con un balón debajo del brazo. Si no hubiera sido jugador creo que ahora sería doctor. Pero gracias a Dios que pude jugar al fútbol, conocí a muchas personas, visité muchos países, ha sido una buena carrera”.

'Tyson' Núñez es un histórico en la Selección de Honduras.

¿Solo te faltó jugar un Mundial para concluir una gran carrera futbolística?

“Yo creo que el no haber ido a un Mundial me alargó la carrera. Me hubiera gustado ir a un Mundial, no se pudo y es algo que siempre respeté”.

¿De tu paso por el Sunderland de Inglaterra qué recuerdas?

“El haber llegado a un club bueno fue una experiencia diferente, fui de los primeros que jugué en la Premier, abrió la brecha para otros jugadores, es cierto que no tuve mucha participación, tuve a un entrenador que de repente era un poco racista y no me dio la oportunidad de jugar”.

¿Sufriste racismo en Inglaterra?

“La verdad que no, donde pasó fue en Guatemala, ahí marqué un antecedente, pero aquí en Honduras pasó también, la gente no se recuerda. El racismo no solo es por tu color de piel, también puede ser por tu nacionalidad. El fútbol lo disfruté mucho.

En un partido en Copán, yo jugaba en Marathón y cuando agarraba la pelota la gente gritaba como simio. Puse la queja, pero nadie me puso atención. También pasó en Guatemala y no me arrepiento de eso que hice (se salió de la cancha y minutos después regresó por la súplica de sus compañeros”.

¿Cuál fue tu mejor momento futbolístico?

“Lejos de Centroamérica, en Uruguay, los clásicos, los goles, la gente que siempre te apoyaba, fue increíble todo lo que viví ahí. Aunque al principio no fue fácil, pero con los goles me gané el cariño de todos los aficionados. Llegar al Nacional y cortar la racha de cinco torneos que tenía el Peñarol en Liga fue impresionante”.

¿Cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido?

“Diría que Ramón “Primitivo” Maradiaga fue uno de los que más me enseñó. Una persona abierta, siempre estaba para uno, nunca me miró de menos por la estatura”.

¿Y el defensa que más te dio problemas?

“Un jugador de Guatemala que se llama German Ruano, era lateral derecho, tuve varios golpes fuertes, ha sido de los defensas más complicados que tuve como rival, pero todo quedó en la cancha”.

El delantero vistió las camisetas del Real España y Marathón. También la del Olimpia, Victoria y Deportes Progreseño.

¿Hubo algún club donde quisiste jugar y no pudiste hacerlo?

“No, en Honduras jugué donde quería, Marathón, Real España y Olimpia. En Motagua no quiso uno de los Atala, mi representante en ese momento me dijo, pero no sé cuál de los Atala fue. Yo quería jugar en Motagua para completar los cuatro grandes, pero no se pudo”.

¿Cuál es tu top tres de los mejores goles que anotaste?

“El gol de chilena contra Panamá. Un gol de volea que marqué contra el Real España y una jugada que hicimos con Rubén Sosa, tomé el balón y me los llevé a todos y se la levanté al portero. Hice varios goles importantes. Pese a que no era tan alto nunca le tuve miedo a los defensas altos”.

Si no hubieses sido jugador, ¿qué sería de la vida de Tyson ahora?

“Pues no sé, tal vez entrenador o hubiera seguido en mis estudios. De repente sería doctor, era el sueño de toda mi familia”.

¿Tu mejor socio en el ataque quién ha sido?

“Yo diría que Carlos Pavón, otras veces con David Suazo, con Wilmer Velázquez también. En Uruguay con Rubén Sosa, era una extraordinaria persona. Se sumaron otros también y fue de mucha experiencia con todo ese grupo”.

¿Y a un portero que te costó anotarle y a otro que le marcaste?

“Óscar “Conejo” Pérez fue una de los porteros que decía: ‘No dejen tirar a Tyson’, en un juego en los Estados Unidos enfrenté al Cruz Azul y me decía: ‘Ya te conozco’. También pude anotarle a Miguel Calero y a René Higuita. Con Calero tengo una anécdota. En un juego con la Selección, viajamos juntos en el avión, me dijo que si le anotaba me daría su camiseta. Y era un portero alto, yo le anoté y ahí tengo la camisa de él”.

'Tyson' Núñez vistiendo la camisa del Sunderland de Inglaterra.

¿Y el mejor equipo donde jugaste?

“El Nacional. Tenía a grandes jugadores, Gustavo Munúa, Martín del Campo, Damián Álvarez y Federico Vergara, entre otros. Teníamos un equipazo”.

Si este fuera tu mejor momento en tu carrera, ¿dónde estarías jugando?

“Tuve una oportunidad de ir a España para jugar en el Osasuna, hubo pláticas, pero al final no se dio, de repente hubiera tenido el chance de jugar en Real Sociedad también”.

Aparte del fútbol y la política, ¿qué otras cosas te gustan hacer?

“Estar en familia, ver a mi hijo jugar ahora en Victoria, tuve la oportunidad de jugar con él y eso ha sido una gran bendición de Dios. Paso en mi comunidad ayudándole a la gente, otras veces miro televisión, salgo a correr, entreno a niños también, hago de todo un poco, tomo vino de vez en cuando”.

¿Cómo conociste a tu esposa?

“Somos del mismo pueblo, tenemos 21 años juntos, desde el inicio mi carrera como jugador. Tenemos tres hijos, todos estudiados. El mayor se ganó una beca para trabajar en Francia, el otro estudió lenguas, el menor juega en el Victoria, Milton Josué”.

El futbolista de 48 años cuando jugó en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

¿Eres detallista con tu esposa?

“He sido detallista, con flores e invitarla a comer, y siempre busco darle lo mejor”.

¿Siempre bailas punta?

“Claro, eso siempre lo hago, no sé cómo, pero sí bailo la verdad”.

Si te tocara decidir vivir en otro país por alguna circunstancia, ¿cuál sería?

“Te diría Guatemala y Uruguay porque fueron los primeros que me abrieron las puertas al extranjero. En ambos países fueron muy amables conmigo, la afición me marcó, y dejé una gran huella”.

¿Cuáles son tus otras pasiones?

El futbolista dice que una de sus pasiones es dedicarle tiempo a su familia.

MÁS FRASES

“Yo diría que Carlos Pavón, otras veces con David Suazo, con Wilmer Velázquez también. En Uruguay con Rubén Sosa”.

“Mis proyectos de ley irán encabezados a mejorar la educación y la salud. Tengo esa virtud de bondad y de altruismo”.

EQUIPOS DE TYSON:

Honduras

•Deportes Progreseño

•Real España

•Marathón

•Olimpia

•Victoria

Guatemala

•Comunicaciones

•Deportivo Jalapa

•Universidad San Carlos

Uruguay

•Nacional

Grecia

•Paok

Inglaterra

•Sunderland

México

•Pachuca

•Necaxa