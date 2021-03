Comisión de Arbitraje señala que estuvo bien anulado el gol al Real España frente a Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El polémico triunfo de 1-0 del Olimpia sobre Real España sigue generando repercusiones y este ocasión la Comisión de Arbitraje hizo un análisis de la cuarteta arbitral de dicho clásico que se disputó en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

La polémica se da luego que en el cuadro aurinegro pidieron una falta penal y ya en tiempo añadido se la inválido un gol por fuera de juego.

"Este torneo lo hemos iniciado mejor que otros. A la fecha llevamos 28 partidos y en cinco partidos ha habido incidencia arbitral, pero en el porcentaje no estamos mal. Trabajamos para que se cometa el mínimo de errores", señaló Benigno Pineda, Coordinador de la Comisión de Arbitraje.

A los 92 minutos, al Real España se le anuló un gol por un polémico fuera de juego y hoy en la Comisión de Arbitraje han señalado que los árbitros actuaron de forma correcta.

"A pesar que la toma de televisión no es perfecta se determina que el jugador se encuentra en fuera de juego. El futbolista de amarillo (Devron) tiene medio cuerpo más adelante, por lo tanto el árbitro (Melvin Matamoros) y su asistente estuvieron correctos correctos en sancionar la infracción", indicó Benigno Pineda.

La otra jugada polémica fue cuando Ramiro Rocca, delantero del club sampedrano, reclamó una falta penal tras un contacto del defensor Elvin Casildo.

"Nosotros no solo vemos las jugadas y damos una opinión. Las analizamos desde todos los ángulos. Aquí se logra apreciar que no hubo empujón ni carga contra Rocca, solo pone sus brazos arriba, pero no lo empuja. Se ve que el jugador de Olimpia salta antes y le gana la posición al jugador del Real España", dijo Óscar Velásquez, miembro de la Comisión de Arbitraje.