Atlético lanza dardo contra Real Madrid tras polémica arbitral en el derbi

Madrid, España

El Atlético de Madrid ha sorprendido en las redes sociales publicando un mensaje sobre la polémica arbitral que marcó el derbi madrileño ante el Real Madrid cuando los blancos pidieron un penalti por mano de Felipe dento del área.

"Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor", publicó este lunes la cuenta oficial de twitter del club rojiblanco.

El mensaje llega después del clima de polémica que ha generado el penalti no pitado en favor de los merengues. El árbitro Alejandro Hernández Hernández no apreció penalti pero desde el VAR González González le sugirió que fuera a revisar la acción.

Tras ver la supuesta mano dentro del área del central en el monitor, el colegiado canario no cambió su decisión y no señaló pena máxima.





Molestias

Después del choque, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, señaló a 'Movistar':

"En el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva y creo que el proceso es el correcto. El VAR le pide que vaya a ver la jugada para que él decida. Nosotros entendemos que es penalti. La pelota golpea en la mano y toma la decisión que él considera. No hemos tenido suerte. Hernández Hernández, de nuevo".

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, fue preguntado en tres ocasiones por esa acción en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Como siempre, no me voy a meter. Sabemos que es una labor difícil también. El árbitro ha tomado la decisión de ver la jugada y luego ha decidido. Tenemos que respetar la decisión y ya está", contestó en la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

"No me pasa nada (por la cabeza). Es el árbitro y decide él. Al final, no cambia nada, estoy en el partido y si pita penalti, pues penalti y si no lo pita es porque para él no hay penalti. No va a cambiar. Lo importante para nosotros es estar en el partido y es lo que hicimos", apuntó el técnico.