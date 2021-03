David Suazo: “Yo no tengo ninguna empresa de representación”

Italia.

David Suazo ha querido salir al paso para aclarar unas declaraciones que realizó hace unos meses el extremo hondureño Carlos Roberto 'Muma' Fernández, quien aseguró que el exjugador catracho tiene una empresa de contratación de futbolistas.

Fernández llegó de Uruguay al fútbol hondureño para jugar con el Motagua y está teniendo un destacado papel con los azules en el presente Torneo Clausura 2012 de la Liga Nacional.

El jugador reveló que la empresa con la cual ha trabajado y que fue la que lo ubicó en Uruguay, pertenece a David Suazo. “El presidente es David Suazo, vicepresidente Leonidas Duarte y gerente general y deportivo Henry Suazo”, dijo sobre la empresa que lo ha representado como futbolista.

Suazo se ha pronunciado y ha dicho que “la verdad me sorprende que Fernández haya dicho estas cosas, por qué no son verdad, yo no tengo ninguna empresa de representación. Conozco a don Leonidas Duarte porque el trabajo mucho tiempo con mi hermano Nicolás y Henry. Pero todo termina en una relación familiar”.

“Es por eso que me sorprenden estas palabras porque yo no tengo ningún interés en ese campo. Creo que Fernández tiene que estar muy agradecido con don Leonidas Duarte, porque yo sé que de la mano de él pudo crecer en el fútbol de Guatemala y luego siempre con el trabajo de Leonidas llegar a Uruguay y confirmarse un jugador que seguramente le ayudó a llegar a Motagua”, añadió.

Por último aseguró que “en estos momentos mi único interés es solo de ser un entrenador de fútbol profesional”.