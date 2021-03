Orinson Amaya: “Vargas no se mueve de Marathón”

San Pedro Sula, Honduras.

El inicio de Marathón en el presente Torneo Clausura 2021 no ha sido el esperado. Cuatro puntos de 15 posibles han encendido las alarmas en el club esmeralda. Pese a ello, Orinson Amaya, presidente de club, se refirió sobre el tema y aseguró que el equipo buscará levantarse del mal momento.

“La verdad que no estamos en la situación que quisiéramos; sin embargo, se trabaja con tranquilidad. Debemos analizar qué se debe cambiar para mejorar en el futuro inmediato. Respaldamos la continuidad de Héctor Vargas, su puesto no está en peligro, creemos firmemente en su capacidad. Su ausencia en el banquillo también es un factor que nos ha perjudicado”.

Amaya cree que los malos resultados son parte del fútbol y que la dirigencia espera que el equipo pueda mejorar en los siguientes juegos. “Es normal un altibajo en un club de fútbol, tenemos que seguir trabajando, confiando en el profesor Vargas y los muchachos; esperamos el domingo sumar de a tres. Tampoco estamos en una situación de que el equipo se va a meter en cosas de descenso. Vamos a seguir trabajando, dándole todo el respaldo a jugadores y cuerpo técnico”, argumentó.

El entrenador Héctor Vargas registró su peor inicio con el Marathón desde que asumió el cargo en 2017.

El directivo de los verdes explicó sobre las nuevas contrataciones que llegaron y sobre la salida de otros jugadores. “El tema de Bruno Volpi que hablan de salario, eso no es así. Volpi no se renovó por decisión técnica, el jugador no entraba en los planes del entrenador (Héctor Vargas), y entonces decidimos buscar otras opciones. Los futbolistas que han llegado es por petición del técnico, y en la parte económica el equipo está trabajando de la mejor forma. Tenemos los jugadores pagados hasta el 15 de febrero”, manifestó.

También se refirió a la partida del excapitán Allan Banegas al Olimpia. “Banegas se va porque ya tenía un contrato previo con Olimpia, así de sencillo, él ya tenía una negociación previa a la final, esa es la verdad. Por más ofrecimiento que le podía hacer a un jugador, ya se sabe que ellos esperan lo último para renovar un contrato. Obviamente él se fue a Olimpia, que le ofreció más dinero del que podría pagar el club. Eso es normal, uno siempre va buscando su mejoría económica”.

El mal momento de los sampedranos ha sorprendido a muchos, pero la poca organización en la pretemporada y fichajes poco rentables hacen que los verdes no obtengan los resultados que esperan.

De la mano del argentino, Marathón se ha metido a las liguillas, siempre está peleando el campeonato; pero ahora el rumbo que ha tomado parece diferente, está compartiendo la parte final de la tabla de su grupo.

Los verdes esperan volver a sonreír en la sexta jornada, cuando se midan con el Honduras del Progreso el domingo. No ganan en casa desde el pasado 23 de diciembre, cuando por la final de grupos derrotaron 3-1 al Olimpia.