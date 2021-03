Nivel del fútbol hondureño y gesto de Mario Martínez: Las palabras del goleador Ramiro Rocca

San Pedro Sula, Honduras

El delantero argentino Ramiro Rocca tiene ilusionada a la afición del Real España y con justa razón luego que el pasado sábado le dio la victoria a los aurinegros al marcar un doblete en el clásico sampedrano que disputaron frente al Marathón.

El exgoleador del Municipal de Guatemala, compareció este día en rueda de prensa en la previa del choque que sostendrán los aurinegros este jueves ante Vida por la jornada 5 del Clausura 2021.

Rocca, de 31 años de edad, se mostró feliz tras estrenarse en la Liga Nacional y además señaló que el fútbol hondureño tiene un buen nivel.

Palabras del argentino Ramiro Rocca

Triunfo ante Marathón:

"Siempre es lindo anotar y obviamente en un clásico es una alegría muy grande, cualquier jugador lo quiere hacer, tuve la bendición de hacerlos, ganamos y cortamos ahí una racha negativa muy larga".

"Me sentí muy alegre después de marcar porque era un clásico y había una expectativa de que hace mucho no se ganaba, nada más lindo que cortar esa racha y sacar ese peso que tenía de encima el Real España. De a poquito ojalá y Dios quiera volver a poner al Real España donde se merece".

Gesto de Mario Martínez de concederle el penal

"Un gesto grande de él, igual lo teníamos hablado con Mario que lo iba a patear yo, nos pusimos de acuerdo dentro de la cancha pero sí, Mario Martínez es un grandísimo jugador, buena persona que está de más decirlo. Agradecido con él y todos los compañeros que están confiando en mí. Quiero seguir por este camino siempre, ganando siempre y ayudar al Real España",

Nivel de la Liga Nacional de Honduras

"Me parece un fútbol fuerte, rápido, hay muy buenos futbolistas que han jugado fuera, tengo dentro de mis compañeros varios; el Vida es un equipo que intenta jugar muy bien pero nosotros estamos en casa y tenemos que seguir en la senda de la victoria".

Posición en el campo

"Juego en distintas posiciones. Obviamente soy centrodelantero pero he jugado con otro delantero, con un enganche, y he jugado con dos puntas, tres delanteros, la verdad que siempre me he sentido bien, eso no importa, es decisión técnica, estamos preparados para lo que el técnico requiera".

Goles

"No, prometer no, no sé cuántos goles, lo importante es que gane Real España, es el club, ganemos y estar al 100% para jugar los partidos, prometerte no te puedo prometer nada pero sí te prometeré que vamos a dejar la vida dentro de la cancha para poner al Real España más arriba y obviamente si puede ser con goles, bienvenido sea".