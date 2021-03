Nuevo formato y con más clubes: La emoción de la Liga de Ascenso está de regreso

San Pedro Sula, Honduras

A casi un año de que se detuviera el fútbol en la Liga de Ascenso por la pandemia del coronavirus, hoy regresa con el inicio del campeonato Clausura.

En este torneo participarán 30 equipos, que aspiran a un solo objetivo, ascender a la máxima categoría. El Atlético Santa Cruz fue desafiliado y no podrá participar.

El Ascenso se jugará con un formato nuevo, tipo Copa del Mundo, de siete grupos, en total 30 equipos.

Solo el grupo E tendrá seis clubes, los demás serán de cuatro. Los mejores dos de cada sector avanzarán y los dos mejores terceros también accederán a la ronda de los octavos de final, según expresaron desde el seno de la entidad.

"Nosotros hemos tratado de llevar una planificación y ya estamos entrando en la parte competitiva. El objetivo es llegar lo más lejos posible, queremos ser protagonista en el torneo", declaró Elvin López, DT del club Boca Júnior de Tocoa.

Y añadió: "Queremos un equipo que tenga la tendencia de la pelota pero que sea vertical y con mucha velocidad por los costados. Sería lindo tener en Tocoa a dos equipos en el máximo circuito y para eso estamos apuntando".



Boca Júnior de Tocoa espera ser protagonista en la Liga de Ascenso bajo el mando del experimentado entrenador Elvin López.

Atlético Pinares

El último campeón fue Atlético Pinares, que saldrá a revalidar el título para asegurar el cupo a primera.

El balón comenzará a rodar con el duelo entre Santa Rosa y el Tela FC. El Atlético Pinares debutará en casa recibiendo al Deportes Savio (3:30 pm).

En Tocoa, el Boca Juniors le hará los honores al Social Sol de Olanchito. Otro duelo atractivo será el enfrentamiento entre el Atlético Choloma y el Parrillas One (4:00 pm).

Así se jugará la primera jornada

Grupo A

3:00 PM Santa Rosa vs. Tela FC

3:30 pm Bucanero vs. Victoria

Grupo B

3:00 PM Boca Juniors vs. Social Sol

3:00 PM Sabá FC VS. YORO FC

Grupo C

4:00 PM R. Juventud VS. Azacualpa FC

3:45 PM A. Esperanzano vs San Juan

Grupo D

3:00 PM C.A. Pinares vs Deportes Savio

3:00 PM Lepaera FC vs. Olimpia Occidental

Grupo E

3:00 PM Lone FC vs Villanueva

4:00 PM ATL. Choloma vs Parillas One

6:00 PM A. Independiente vs Brasilia



Grupo F

3:00 PM Juticalpa vs. Gimnástico

3:00 PM Olancho FC VS. Estrella Roja

Grupo G

2:00 PM Cedritos FC. vs Génesis Huracán

3:00 PM C.D Broncos vs C.D Iinter