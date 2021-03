Mikel Arteta habla sobre su posible llegada al Barcelona

Londres, Inglaterra.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha negado este miércoles una posible salida al Barcelona y ha asegurado que está concentrado al cien por cien en el club inglés.

Puede leer: Mourinho sobre bajo nivel de Gareth Bale: 'Pregúntenle al Real Madrid'



El técnico español ha sido relacionado con una posible marcha al Barcelona, si el candidato Joan Laporta gana las elecciones, para sustituir a Ronald Koeman.

El neerlandés Ronald Koeman no atraviesa el mejor momento en el banquillo 'Culé'; no sería priorizado por Laporta en caso de ganar las elecciones.





Sin embargo, Arteta, que apenas lleva poco más de un año en el Arsenal, negó estos rumores y se comprometió con el club Gunner.

También: Filtran la poderosa alineación del Barcelona para buscar remontarle al Sevilla en Copa del Rey



"Siempre va a haber rumores cuando haya elecciones en el Barcelona. Es un gran equipo y crecí allí como futbolista por lo que siempre me van a relacionar. Pero estoy comprometido totalmente con el trabajo que estoy haciendo aquí. Aún queda mucho por hacer y lo estoy disfrutando", dijo Arteta.



"Me siento un privilegiado de dirigir a este equipo y estoy muy feliz con ello", añadió.



Arteta también negó que esté negociando una posible negociación de contrato con el Arsenal.



"Estamos en el medio de la temporada y queda mucho por jugar, así que no es una prioridad. Tengo contrato y estoy contento aquí, no creo que sea algo urgente", apuntó el técnico español.