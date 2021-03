"Choco" Lozano revela los problemas que ha tenido tras superar el covid-19

Cádiz, España

Antony "Choco" Lozano, delantero del Cádiz, es de los futbolistas hondureños que han destacado en la presente temporada en el campo internacional al marcar tres goles en la primera división de España.

Hoy en entrevista para el diario AS, el exjugador del Olimpia hizo un repaso sobre la actualidad del cuadro cadista que ha venido de más a menos en la campaña en el fútbol español.

Además, el ariete catracho habló sobre su experiencia con el Covid-19 ya que dio positivo en noviembre del 2020 previo al amistoso que la selección de Honduras tuvo frente a su similar de Guatemala.

La entrevista al Choco Lozano

Empate 1-1 del Cádiz ante Barcelona

"Sabíamos que sería complicado. Contra rivales así sabemos jugar, somos un equipo que se repliega y defiende bien. Para esos partidos también hay que tener un punto de suerte, porque también te llegan mucho y tú llegas muy poco. Ese punto para nosotros fue oro”.

Momento irregular del Cádiz

"Vienes de hacer una primera vuelta muy buena y también los rivales te conocen. Al principio sorprendimos a muchos rivales porque esperaban a un equipo que fuese más a presionar arriba y no a un equipo metido atrás, que defiende bien y que aprovecha los espacios. Por ahí pudimos sorprender en la primera vuelta, pero en la segunda ya es más complicado, te conocen. Cada vez se complica más, pero seguimos creyendo en lo que hacemos y tratamos de perfeccionar y mejorar”.

Positivo al Covid-19

"Fue complicado porque siempre voy con la ilusión de poder ayudar a la Selección y lastimosamente me contagié de coronavirus. Justo antes del partido que íbamos a jugar contra Guatemala di positivo y ya no pude jugar. Me tocó quedarme ahí unos diez o quince días encerrado. Al final podía pasar, cuando te toca, al principio es difícil de asimilar, pero tienes que ser responsable y quedarte en tu habitación, que es lo que me tocó a mí. En cuanto a síntomas tuve dos o tres días con dolor de cabeza y mal cuerpo, lo normal, pero todo muy leve”.

Secuelas del coronavirus

"El primer mes después de dar negativo me costó muchísimo recuperar la forma física. La gente va a otro ritmo y tú en cuestión de dos semanas pierdes el ritmo. Es difícil volver a entrar en esa dinámica. Los primeros quince/treinta días son complicados”.

Selección de Honduras

Siempre es un orgullo representar a tu país. Es la tierra que te vio nacer y desde pequeño sueñas con estar en la Selección. Cada vez que recibo el llamado voy con toda la humildad y responsabilidad que se merece”.