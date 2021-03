Exclusiva con "Muma" Fernárdez: "Si llega el llamado a la selección estaré con las ganas" 

Tegucigalpa, Honduras

Carlos "Muma" Fernández es el futbolista del momento en la Liga Nacional de Honduras luego de sus grandes actuaciones con el Motagua en el inicio del Torneo Clausura 2021.

Pese a que los azules fueron derrotados 2-1 a manos del Olimpia en el clásico capitalino, el extremo derecho de 29 años de edad fue un verdadero dolor de cabeza para la zona defensiva del cuadro albo e inclusive en las redes sociales muchos aficionados olimpistas tuvieron palabras de elogios para el veloz jugador.

En exclusiva para Diario LA PRENSA, el periodista Eduardo Solano, pudo charlar con Carlos Fernández y además tuvo como invitado en la conversación al exdefensor Víctor Bernárdez, por lo que pudimos juntar a los "Muma" de los últimos años en el fútbol catracho.

El exmundialista tuvo palabras de elogio para el actual jugador del Motagua y señaló que debe de ser convocado a la selección hondureña.

"Tiene los objetivos bien claros y sabe lo que quiere, eso es lo importante para un joven. El fútbol le dará muchas cosas a él, porque lo ha tratado muy bien, espero que llegue a la selección que es lo máximo para un jugador y después salir al extranjero, está en un buen equipo que se le pueden abrir muchas puertas", analizó Víctor Bernárdez.

El exdefensor fue más allá con sus elogios y comparó a Carlos Fernández con el lateral zurdo Alphonso Davies, jugador que destaca en el poderoso Bayern Múnich de Alemania.

"La verdad es que Carlos que tiene el ida y vuelta. Yo lo comparo con Davies el canadiense, comenzó con el Vancouver de volante y terminó en Bayern Múnich jugando de está de lateral", puntualizó.

Y añadió: "Puede hacer la misma función, no hay mucho lateral derecho, está Kevin Álvarez, pero un lateral derecho como Carlos es importante. Uno como técnico lo ve que puede cubrir bien las dos posiciones".



El sueño de jugar en la H

"Mumita" realizó toda su carrera en la segunda división de Guatemala y posteriormente, desde el 2018, estaba en Uruguay, donde jugó con el Cerro Largo y Fénix, en este último club llegó a disputar la Copa Sudamericana.

Hoy, el veloz futbolista le reveló a Diario LA PRENSA su deseo para ser tomado en cuenta a la selección de Honduras que se estará enfrentando en amistosos a Bielorrusia y Grecia el próximo 24 y 28 de marzo respectivamente. Inclusive señaló que estaría dispuesto a ser lateral derecho en la Bicolor.

"Yo soy un jugador que tengo mucha hambre. Desde que llegamos al club me habló Diego. Tengo que mejorar la marca, me he enfocado mucho en la pretemporada. Me gustan los retos, si llega el llamado a la selección de lateral estaré con las ganas y disposición para hacer las cosas de la mejor manera", indicó.

Carlos Fernández dio detalles del motivo por el que decidió no seguir en el fútbol sudamericano.

"Siento que era el momento indicado para regresar a Honduras por mi edad y por todo lo que se está jugando en este año.. Hay eliminatorias, Copa, gracias a Dios se dio la oportunidad en Motagua y estoy agarrando los partidos como una final."

"Diego lo ha dicho que en Motagua no te podes dormir, ya volvió Kevin y está buena la competencia. La verdad que uno tiene que estar enfocado y si de dormís te comen el puesto, entonces estoy concentrado en lo que quiero y hay que seguir trabajando en Motagua haciendo las cosas bien porque después llegará el llamado."

Otras palabras

Apodo de Muma

"Cuando iniciamos en un equipo en La Planeta era un jugador pegador, no era ni delantero, era lateral derecho. Le pegaba a lo que se movía y el profesor me comenzó a decir Muma. Un amigo me enseñó cosas de extremo y dejé de dar patadas. La gente me conoce así, inclusive mi madre. Todos me dicen Muma y nadie me dice Carlos".

Adaptación en Motagua

"Espero seguir de la mejor manera para aportarle al equipo. Todavía no me he soltado bien, falta agarrar confianza con el cuerpo técnico y compañeros, pero es un proceso y poco a poco nos iremos soltando a lo que quiere el profe y así demostrar mi calidad día a día."