Pedro Troglio expresa su indignación con Cristian Maidana y le responde sin rodeos

Tegucigalpa, Honduras

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, dio contundentes declaraciones luego del triunfo de 2-1 conseguido por el cuadro albo frente al Motagua en una nueva edición del clásico capitalino.

El estratega del equipo merengue no quiso utilizar la palabra paternidad pese a que en los últimos clásicos ha vencido a los azules que dirige Diego Vázquez.

"No me gusta hablar de paternidad, creo que son momentos y nos están saliendo bien las cosas. Sigo sosteniendo lo mismos desde la primera vez que ganamos un clásico en el 2019. Somos dos equipos parejos, buenos y lo demostró Motagua. Los detalles van haciendo las situaciones", declaró.

El DT de los albos reconoció que el extremo Carlos "Muma" Fernández fue un verdadero dolor de cabeza para el sector defensivo del bicampeón.

"Son cosas que ya habíamos hablado que a Fernández no hay que darle por el lado de adentro, que lo hace muy bien, amaga por ir para afuera y lo hace por dentro. Generó cuatro o cinco situaciones, no solo en el primer tiempo, sino que en el segundo y lo que le dábamos era instrucciones por eso. Son situaciones del partido", analizó.

Dardos a Cristian Maidana

Troglio no solamente quiso hablar del clásico capitalino, también tuvo palabras para el volante Cristian Maidana que decidió no seguir en Olimpia ya que señaló no recibir los minutos deseados

"El otro día escuchaba hablar a un jugador que se fue, decir de posibilidades. Yo tuve la oportunidad de jugar en River Plate y en equipo grande no existen las posibilidades, existe el momento y cuando te toque tenés que jugar bien y así te quedás en el equipo"., señaló de forma rotunda.

Y añadió: "Yo no le puedo dar confianza a nadie porque tengo grandes jugadores y en algunos puestos tengo tres. Entonces, si vos jugás mal un partido, tiene que jugar otro, no puedo dejarte cinco y tengo 34 jugadores. Si le voy a dar cinco o seis partidos a cada uno estoy liquidado".

El estratega del Olimpia confesó estar indignado por la manera en que Cristian Maidana decidió no seguir en el club merengue.

"Por eso mi indignación con la salida de Maidana por la declaración, cuando habla de confianza, eso es algo que siempre les digo a los jugadores, yo no les doy confianza, yo necesito que ellos me la den a mí para ponerlos y de esa manera el que quiere lucha, se sacrifica, se mata y tiene sus posibilidades y las aprovecha", puntualizó.

Y finalizó: "El fútbol es así, el que no lo entiende no puede jugar en un equipo grande, ya que significa estar en la cola esperando que te toque y después hacerlo bien, ya que nadie te puede dar cinco partidos".