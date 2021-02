Opciones de ganar la Liga y golpes duros: Las palabras de Piqué tras triunfo del Barcelona ante Sevilla

Barcelona, España.

El defensor del Barcelona Gerard Piqué, se ha mostrado este sábado "contento y orgulloso del equipo" tras la victoria (0-2) en el campo del Sevilla, ya que los culés venían de encajar "golpes duros" y se han "sabido levantar" para "demostrar que" siguen "vivos".

"El miércoles plantearemos batalla. Si el miércoles le damos la vuelta al 2-0 (en la Copa), la temporada cambia", afirmó el central catalán con respecto a la vuelta de la semifinal copera, en la que el Barcelona debe remontarle al Sevilla.

Piqué, en declaraciones a Movistar, restó importancia a su cambio, ya que había "hablado con el cuerpo técnico" para "ir aumentando la carga" de minutos tras reaparecer después de su lesión de rodilla, por lo que "había pactado el que jugaría hoy".

El central barcelonista consideró que "hay Liga, ya que se han visto cosas peores" que la remontada que necesita el Barcelona para proclamarse campeón.

"Hay Liga, seguro que sí, se han visto cosas peores, a pesar de esos dos partidos en los que no dimos la talla, creo que nuestro 2021 estaba siendo bueno. El Sevilla no nos ha rematado o no nos ha creado ocasiones claras, hemos tenido el balón en su campo. Hay confianza”, señaló.