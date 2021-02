Yustin Arboleda: “Espero que este sea el inicio de un gran torneo”

Tegucigalpa, Honduras.

Yustin Arboleda, delantero colombiano del Olimpia, considera que sus tres goles contra los Lobos de la UPN pueden ser el camino de una gran temporada con el club merengue.

Y es que el cafetero en sus dos torneos anteriores anotó siete y cuatro goles (campeonato que se suspendió por covid-19). GOLAZO habló con Arboleda y se refirió a su buen inicio con el actual bicampeón del fútbol hondureño.

“Este es mi segundo triplete en la Liga, el primero lo hice cuando estaba en Marathón. No siempre se logra y me pone contento, así que es un fruto del trabajo que hacemos en el día a día. Este puede ser un gran torneo en lo personal con Olimpia, hemos iniciado bien”, dijo.

La competencia en el ataque albo no es fácil, el exjugador del Marathón pelea el puesto con Eddie Hernández, Jerry Bengtson y Diego Reyes.

“Creo que estar en una institución grande te demanda eso, que habrá mucha competencia, al final todos luchamos por el mismo objetivo, ganar campeonatos. En lo personal me siento bien, buscamos aprovechar los minutos que tenemos. Al final, el entrenador Pedro Troglio es quien se encarga de decidir el 11 inicial”, destacó.

Arboleda disputa su tercer torneo con Olimpia desde su llegada al club en enero de 2020. “Uno trabaja para eso, aportar con los goles. De eso vivimos, ya llevo 14 goles en Liga con Olimpia, pues apenas he completado un torneo por el coronavirus. Este lo estamos comenzando de gran forma. Desde que llegué al país he tratado siempre de dar lo mejor, me esfuerzo siempre, y los resultados vienen por sí solos. Uno en esta carrera aprende, no solo porque hice tres goles soy el mejor, al final uno tiene que trabajar para conseguir éxitos”, indicó.

CLÁSICO, SELECCIÓN Y MEJORA

Yustin Arboleda con el balón que se lleva a casa tras el triplete que le marcó a la UPN.

Olimpia y Motagua se verán las caras este domingo a las 4:00 pm, y el atacante blanco hizo su análisis sobre el duelo. “Los clásicos son duros, Motagua viene bien, con puntuación perfecta, y los pequeños detalles siempre definen estos juegos”.

El futbolista sudamericano cumplirá su cuarto año en el país y su deseo por naturalizarse sigue intacto. La Selección de Honduras sería un sueño para el goleador.

“Bueno, este tema, como lo he dicho en otras veces, no es que yo me desviva por eso, yo soy respetuoso de los jugadores nacionales, pero si al final se da la oportunidad sería bueno. Mi hija es hondureña, pero estoy tranquilo trabajando bien para ver qué pasa en el corto y mediano plazo”, expuso.

La crítica recibida por parte de algunos aficionados ha hecho que Arboleda sea una persona más fuerte. “Siempre está el fanático que te apoya en los buenos momentos; otros que no, pero al final esto es fútbol, desde el primer momento que uno toma el reto de venir a un club como Olimpia habrá crítica. Si estoy aquí es porque me lo gané, al final lo que le gente diga no me preocupa, las críticas me han ayudado a ser más fuerte en mi vida”, cerró.