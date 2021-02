Omar Elvir se lanza a la política con el Partido Liberal y le llueven críticas

Tegucigalpa, Honduras.

Omar Elvir no solo quiere dejar su huella en el fútbol hondureño, también lo intentará hacer en la política. El lateral izquierdo del Motagua incursiona ahora en este rubro para buscar un puesto en el Congreso Nacional por parte del Partido Liberal.

El futbolista capitaliano de 31 años se lanza como diputado suplente en la candidatura de Irma Muñoz por el Partido Liberal y en la corriente presidencial de Darío Banegas.

El anuncio tomó por sorpresa a muchos, hasta “yo estoy sorprendido de haber aceptado”, afirma Elvir en declaraciones al Diario Diez. “Lo hice con la intención de ayudar a las personas que se acercaron, el enfoque es para una Honduras mejor, por eso decidí aceptar, porque se quiere ayudar realmente”, agrega.

'El Burrito', que está próximo a cumplir los 300 partidos oficiales con el Motagua, quiere unirse al selecto grupo de futbolistas que han llegado al poder legislativo como Osman Chávez, Wilmer Velásquez, Alberto Chedrani, Gilberto Yearwood, Jaime Villegas y Cristian Santamaría.

“Mi intención no es lucrarme, sino ayudar”, asegura Omar Elvir. “Nunca me había interesado en eso, mi intención era mantenerme al margen de esto de política, pero cuando se me hizo la propuesta y soy consciente que para cambiar el país, tiene que haber gente que de verdad quiera el bien para la patria. Otros lo hacen para beneficiarse, pero este no es mi objetivo”, añade.

Omar Elvir dice que su anuncio da un toque extra al clásico contra Olimpia de este domingo.

Cuenta con el apoyo de su familia que “siempre han sido simpatizantes del Partido Liberal, pero sinceramente ahora votan por el mejor candidato. Yo nunca me visualicé en la política, todavía estoy sorprendido de cómo acepté”.

Elvir no es el único deportista que se lanza para este actual proceso de las elecciones del 14 de marzo. En la interna van Wilmer Cruz, exportero y actual entrenador del Atlético Santa Cruz de la Liga de Ascenso, como disputado por el Partido Libre, Milton 'Tyson' Núñez, Eduardo Bennett, Milton 'Jocón' Reyes y Noel Valladares por el Partido Nacional.

El jugador ya le comunicó su decisión al Motagua. “Yo hablé con Diego Vázquez y me hizo saber algunas cosas, claramente respetuoso en que la decisión era mía, la mayor interrogante es si afectará o no mi desempeño en el equipo, en buena manera o en poco he demostrado que he sido responsable en mi trabajo, he sido un jugador regular y muy leal en mi trabajo, espero seguir siendo así. De la misma manera cuando abrí el restaurante se me acercó, pero he demostrado que tenemos que ser responsable donde estemos”.

FUTBOLISTA-POLÍTICO

No cree que entrar al mundo de la política le afecte en la cancha. “En esa parte no tendré inconvenientes porque les dije que tengo mi trabajo, no he andado de un lado para otro, he hecho esa labor y realmente es mi esposa la que se encarga de todo, yo más que todo con mi imagen. Esperamos llegar al Congreso Nacional de una manera digna”.

Si sale electo asegura que no dejará su carrera. “Jamás. Tengo mucho por dar en mi carrera, por eso ha sido la suplencia en beneficio de esa gente que queremos ayudar. Esperamos en Dios que todo salga bien y lo que esté al alcance, tener esa satisfacción. Quizá no podamos ayudar a todos, pero sí deben saber que estamos para ellos”.

El caso de Omar Elvir que entra a la política aún siendo futbolista activo no es el primero que se presenta en Honduras. En el 2017, el jugador Brayan 'Gata' Ramírez, que estaba en ese entonces en el Juticalpa, estuvo a punto de salir electo al congreso por Olancho y con el Partido Demócrata Cristiano.

CRÍTICAS

En las redes sociales algunos aficionados motagüenses le han mostrado su apoyo y otros lo han criticado por este paso que decidió dar.