VIDEO: Ronald Koeman sangra por la nariz y se retira de conferencia de prensa

Barcelona, España.

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, tuvo que interrumpir este viernes su conferencia de prensa previa al partido de los azulgranas en Sevilla, acercándose un pañuelo a la nariz que sangraba intensamente.

El técnico holandés estaba hablando del duelo de este sábado (9.15 AM, de Honduras) en el campo del Sevilla cuando emmpezó a sangrar de la nariz.

Al no parar la hemorragia nasal, Koeman tuvo que abandonar la sala de prensa. “Hostia…”, dijo antes de salir.

Esta es la segunda ocasión que el entrenador holandés sufre una hemorragia nasal en la sala de prensa, si bien desde el club se restó importancia, asegurando que se encuentra en buenas condiciones.

Momento en el que Koeman sangraba por la nariz.

Apenas nueve preguntas durante diez minutos escasos en los que a Koeman le dio tiempo para desmarcarse de unas elecciones en las que aseguró no votará para "esperar al nuevo presidente", rechazar que el Barça se juegue la temporada en estos dos partidos consecutivos frente al Sevilla, elogiar a Ronald Araújo y repartir las responsabilidades del equipo entre veteranos y jóvenes.

"El Sevilla quizá tiene algo de ventaja porque ha descansado esta semana y nosotros no pero estamos preparados para el partido" señaló Koeman al referirse al duelo del sábado, desmarcándolo del siguiente de Copa "porque son dos partidos diferentes. Saldremos a ganar los dos, claro, sabiendo que en Copa tenemos que remontar, pero pensando primero en este de Liga, en sumar para presionar a los de arriba".

"¿Jugarnos la temporada? No estoy de acuerdo. No somos nosotros solos que jugamos partidos importantes. La presión existe para todos los equipos, no solo para nosotros porque ahora juegan los de arriba entre ellos y tenemos que estar atentos" solventó el técnico azulgrana al ser interrogado por la trascendencia de estos encuentros, dando cuenta que está acostumbrado a esta presión a su alrededor.

"Ser entrenador del Barcelona tiene mucha presión, eso lo sabemos. Si pierdes el culpable es el entrenador y lo asumo porque llevo muchos años en esto e intento hacer el máximo sin pensar en perder" reveló, mostrando su mejor talante: "Soy optimista y pienso en ganar mañana, no en perder".

Días después de haber puesto el foco en los veteranos, esta vez Koeman prefirió "repartir responsabilidades" al hablar de quien debe llevar el peso del equipo recordando que "desde el principio los veteranos han intentado tomar el mando, pero necesitan ayuda de los demás, de todos. Y en este caso puso un ejemplo claro: "Messi lleva 18 goles y los demás atacantes, juntos, llevan esa cifra... Aquí no solo hay que pedir a los mejores o a los veteramos, sino a todos. La responsabilidad es para todos, no solo para los mayores. Ellos deben ayudar a los jóvenes pero la responsabilidad es del equipo entero".

Sobre el regreso de Araújo no dio muchas pistas, sentenciando que el uruguayo tiene opciones de jugar "como todos los que están en la lista" y conviniendo que está "haciendo una muy buena temporada, demostrando su calidad. Tiene que mejorar su juego con balón pero nos aporta muchas cosas en defensa".