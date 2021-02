Camavinga, la joya francesa que Real Madrid tiene como alternativa a Haaland y Mbappé

Rennes, Francia.

Más allá de la pletórica actualidad de Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes brillan en el fútbol europeo y son la sensación de cara al próximo mercado de fichajes, otro nombre, ya recurrente, aparece en la agenda del Real Madrid.

Eduardo Camavinga, mediocampista francés de 18 años de edad, que milita en el Rennes de la Ligue 1, sería uno de los preferidos en Madrid para reforzar la plantilla que dirige Zinedine Zidane.

Camavinga repunta como una de las promesas del fútbol europeo; dinámica, visión y velocidad son sus virtudes más prominentes.



Irrumpió hace dos temporadas con el equipo francés y, en la anterior, se consolidó no solo como un titular, sino como estandarte de la creación en el campo para el Rennes. Tomó la camisa '10' y, a base de dinámica y visión, dirige el centro del campo del equipo y se ganó la convocatoria con la Selección de Francia.

La proyección de Camavinga no prevé menos que un futuro brillante por su talento. Antes de la pandemia, su nombre fue relacionado al Real Madrid, pero decidió que lo mejor para su desarrollo era continuar en el Rennes, al que ayudó a clasificar a Champions League la campaña anterior.

Sin embargo, con contrato hasta 2022, el Rennes se plantea renovarlo, no para evitar que se vaya, sino para que no lo haga a coste cero. El club de la bretaña francesa presiona para no perderlo.

Junto a Kylian Mbappé, con quien comparte vestuario en la selección gala, son dos de las sensaciones de la Ligue 1.

Su director deportivo, Florian Maurice, declaró a medios locales acerca de lo que el diario madrileño As asegura (su inminente llegada al equipo 'Blanco'. 'En partidos recientes, nos hemos encontrado con el Camavinga de meses anteriores. Eso es interesante para nosotros, demuestra que está vinculado al Stade Rennes. Queremos seguir en esta dirección. Veremos qué pasará al final de la temporada'.

NO QUIEREN QUE SE MARCHE GRATIS

También se refirió a una posible salida gratis: 'Seguimos las discusiones con sus agentes para encontrar una solución, antes de discutir la posibilidad de verlo salir gratis en 2022. Creo que es muy respetuoso con el club que lo formó. Creo que allí no llegaremos a esta situación”.

La presencia de Zinedine Zidane, su compatriota, en el banquillo 'Merengue', podría acercar a Camavinga a la 'Casa Blanca'.



Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, se ha planteado como objetivos a Mbappé o Haaland, del PSG y Borussia Dortmund. Sin embargo, la crisis económica por la pandemia entorpecería las negociaciones por los goleadores y Camavinga sería una opción más económica.