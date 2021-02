Carlo Costly se prepara para ser director técnico

San Pedro Sula, Honduras

El experimentado delantero hondureño Carlo Costly, confirmó que su retiro del fútbol está cerca y de paso informó que espera ser director técnico tras decirle adiós de forma profesional a las canchas.

A sus 38 años de edad, el exmundialista está de regreso luego de fichar por el Marathón para el Clausura 2021.

"Estuve jugando con Platense, pero no se me daban las cosas y se vino la pandemia. Tuvimos unos proyectos en Estados Unidos, me fui a atenderlos con la familia y no me retiré con ello. Luego tuve comunicación con el profe y con Maní, quien me insistió que llegara para retirarme y esa es la idea. Si me voy a retirar, que sea jugando y haciendo goles, que es lo que me gusta" comenzó diciendo en el programa Cinco Deportivo.

"El Cocherito" indicó que el argentino Héctor Vargas ha sido importante para volver al cuadro verde en lo que sería ya su último club como futbolista.

"Me dicen que cuando llego (al entreno) parezco güirro, voy corriendo para todos lados, pateo y (Vargas) me dice: ya tenés treinta y pico de años boludo, tranquilo. Yo le digo que me encanta el fútbol, soy apasionado. Uno marca los momentos sabiendo que ya no estoy para esos trotes, pero me gusta y el tiempo dirá este semestre si se da la oportunidad de seguir el otro. Si no, hasta allí", puntualizó.

Técnico

Además, Costly reveló que desea seguir ligado al fútbol ya que pretende convertirse en director técnico.

"Vamos paso a paso. Quiero retirarme jugando y haciendo goles. Si termino bien este semestre seguiremos los próximos seis meses. Estamos sacando la Licencia D", dijo.

Y agregó: "Me gusta como entrenador Vargas. Me gusta como plantea los partidos, como juega. Es un tipo que siempre va a ganar, por eso siempre ha estado en liguilla, es una idea que tengo a largo plazo".