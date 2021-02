Alberto Chedrani: “Yo sería ahora como Cristiano Ronaldo”

San Pedro Sula, Honduras.

Alberto Chedrani ha logrado todo lo que ha querido ser: futbolista, (jugó en el Real España, Victoria, Chiquimula de Guatemala), técnico de fútbol, empresario y diputado. Tiene muy claro su secreto que lo ha llevado a triunfar y ese es su espíritu altruista, su generosidad y bondad que lo ponen como uno de los hombres más aceptados, queridos y respetados de San Pedro Sula y todo el Valle de Sula.

Entrando a la tercera edad parece que ha encontrado el amor de su vida, lo único que le faltaba para ser plenamente feliz. “Nunca me he casado, pero no debo descartarlo, estoy saliendo con una persona, estoy enamorado”, reconoce de forma espontánea.

A corazón abierto, MI FINDE tuvo un intenso mano mano con el limeño, extécnico del Marathón, Platense y Olimpia. Chedrani se confiesa y por primera vez explicó con lujo de detalle por qué no seleccionó a Amado Guevara para que en sus inicios como futbolista se quedara en el Olimpia.

Chedrani nació en la Lima, Cortés, el 22 de noviembre de 1959. Es hijo de Mirtala Macnil Castañeda y Saíd Chedrani, ambos ya fallecidos. El diputado es el noveno de 11 hermanos.

Chedrani a lo Cristiano Ronaldo

En 1978, Chedrani cumplió su primer sueño y fue jugar en primera división con el Real España de San Pedro Sula. “Yo jugaba con el Racing de la Lima, adonde estaban los hermanos Campell, era un equipo muy armado. De ahí pasé al Real España, luego me fui a Victoria. En la Máquina me fue bien, recuerde que de ahí me fui a jugar a Guatemala en el Chiquimula, adonde anoté siete goles”, recuerda.

Alberto Chedrani (derecha) en una foto histórica con Marcelo Trobiani cuando el Elche vino a Honduras.

No tiene problemas para definirse: “Como futbolista yo tenía buen remate de distancia con ambas piernas, era rápido. Le digo a la gente que sería ahora como Cristiano Ronaldo. Era bueno con el remate de cabeza. Mi mejor momento como jugador fue en Real España”.

¿Y el partido que más recuerda”, “uno de mis mejores juegos fue en un clásico contra el Marathón, en esa ocasión marqué dos goles e hice trizas a la defensa del vecino”. Chedrani recuerda que fue un prematuro del fútbol, incluso integró la selección juvenil del 78 que dirigía el entrenador Ángel Ramón (Mon) Rodríguez, pero al final no se pudieron clasificar.

Considera que tenía cuerda para seguir en el fútbol, pero el infortunio le impidió tener un protagonismo más prolongado. “Luego quise volver a jugar, pero las lesiones me lo impidieron y mi mamá me dijo que si volvía a jugar me hiciera a un lado porque ella ya no se sentía bien”.

Su paso como entrenador en el Olimpia

Tras finalizar su carrera como futbolista, Chedrani hizo maletas y se fue a preparar a España como entrenador. En el país ibérico se destacó como uno los mejores graduados de su promoción como estratega. “En España tuve a compañeros como Julián Arguedas, Jorge Valdano y José Antonio Camacho. La vez pasada me encontré con Valdano en Miami y platicamos. Grandes personajes con los que uno aprendió mucho”.

Caso Amado Guevara

Chedrani compartiendo con el extécnico del Real Madrid, Benito Floro, y el fallecido Edwin Pavón.

Una vez recibido y aprendido los conocimientos en Europa, llegó el momento de regresar a Honduras, presentó sus credenciales y pronto le dieron la oportunidad. “El primer equipo que tomé como entrenador fue Marathón, posteriormente al Platense que lo salvamos del descenso. Luego me fui al Olimpia, Chelato se tomó unas vacaciones y me dio al equipo en el torneo de Copa. Me acuerdo que en ese momento tenía a Amado Guevara en el club, y el día que lo iba a poner a jugar se me lesionó el portero durante el juego y ya no pude meterlo, me quedé con ese pesar. La gente me dice que Chedrani no quiso meterlo, me duele un poco porque no fue así, fueron circunstancias. Si volviera a entrenar habría errores que no cometería, he aprendido mucho”, se sincera.

¿Por qué su paso como entrenador fue tan efímero?”, le consultamos y responde: “Hubo veces que los directivos eran desconsiderados con los entrenadores. Una vez Rafael Ferrari (expresidente del Olimpia ya fallecido) se disculpó porque no me había dado la bienvenida cuando llegué al club. Yo sentí que la gente no entendía todo lo que yo había estudiado en España, de donde regresé con una mentalidad de traer los torneos de reservas. Pese a todo nunca me sentí decepcionado. Busco dar mi ayuda desde el Colegio Nacional de Entrenadores y aportar para mejorar la estructura, hay malas canchas en la mayoría de los departamentos del país”.

Cuando se le pregunta si tomaría un equipo si se lo ofrecieran, responde: “Me encuentro bien, en condiciones físicas y técnicas, ahora soy diputado de los entrenadores en la Fenafuth, hay tantas cosas que podríamos hablar que el tiempo no nos alcanza. Pero prefiero darles la oportunidad a los jóvenes que vienen con muchas energías. Pero ahora me siento bien, de igual forma debemos ir mejorando. Costa Rica nos viene superando en lo estructural, pero ellos nos temen en la parte física y técnica”.

El exjugador pasa su tiempo supervisando su restaurante y viendo fútbol. Foto Melvin Cubas

Asegura que está muy actualizado con los planteamientos y sistemas de juego. “Yo he disfrutado el fútbol, lo sigo disfrutando, quiero saber si hay gente que mire tanto el fútbol como yo, veo el fútbol mexicano, la Premier, la Serie A, la Champions, paso todo el día viendo partidos. El Colegio Nacional de Entrenadores nos ayudó para ser servidores. Ahora si me tocara dirigir lo haría con gusto, yo me quedé corto luego de estudiar en España, poca gente mira tanto fútbol como yo”.

Sobre su evaluación del fútbol hondureño comenta: “Tiene un poco más de mercadeo ahora, pero la parte técnica sigue siendo muy deficiente en muchos jugadores. El caso de las canchas debe ser prioridad, hay que mejorar en eso, también los entrenadores deben prepararse mejor, de lo contrario no vamos a progresar como Liga. Yo le apuesto que si tenemos buenas canchas, unos 60 niños los verán jugar y de esos, sus 10 saldrán muy buenos. Yo miré a muchos jóvenes con talento y los traje a jugar”.

En el top ten como diputado

Además de ser futbolista y entrenador logró su objetivo de convertirse en diputado. “Me siento bien en todas las facetas de mi vida, soy uno de los mejores 10 diputados del país. He alumbrado más de 18 canchas del país, mejoramos la carretera a Pulhapanzak, mejoramos la calle que va a Bosques de Jucutuma, y sobre todo que se cumpla eso.

Chedrani ha sido diputado en tres períodos.

Otros proyectos de ley he presentado y se han aprobado. Introduje un proyecto en donde todos los niños que nacieran con problemas especiales tuvieran seguro social de por vida, creo que ese ha sido uno de los mejores. También que toda la gente que está por las tierras de la represa El Cajón se les exonerara de la energía. He metido unos 30 proyectos de ley”.

Se siente feliz porque la gente tiene gratitud por todas sus acciones y ayudas. “La gente mira mi don de servicio día a día, personas de otros partidos políticos también me han dado su voto, crecí en un hogar en donde me enseñaron a dar de lo que uno tiene. Me siento feliz”.

La glorieta que lo convirtió en empresario

Chedrani también ha demostrado que es un habilidoso en los negocios. Se inició en una pequeña caseta adonde se vendía sopas los fines de semana y a la par funcionaba un negocio de car wash y con el tiempo esa pequeña venta lo convirtió en lo que hoy es uno de los mejores negocios del país, Chedrani Restaurante, con especialidad en parrilladas.

“Comencé con una glorieta vendiendo comida, también con el negocio de los automóviles, ahora tengo uno de los restaurantes más grandes del país. Con esto de la pandemia hemos buscado mejorar con las medidas de bioseguridad. No es por meter mercadeo, pero llevamos 11 años sin cobrarles a los de la tercera edad, no me nace cobrarles a los abuelos, eso indica que hemos tenido una gran responsabilidad social y empresarial. Eso ha sido uno de los grandes éxitos”.

En la Selección juvenil de Honduras en 1978.

Se siente realizado. “Me siento muy feliz por todas esas cosas. Yo no puedo cocinar, pero conozco el sabor de la comida, ahí no se va crudo nada. Siempre busco ayudar a todas las personas, es un don que Dios me dio. A mí la gente me identifica por varias cosas, aunque creo que más por diputado, me decían que no participara en eso, pero intento no defraudar a la gente”.

Boda, suenan las campanas

De la vida privada y sentimental del técnico nacional se sabe poco o nada; sin embargo, esta vez se confesó en MI FINDE.

“Nunca me he casado, pero parece que no debo descartarlo, estoy saliendo con una persona, estoy enamorado. No me casé en su momento porque eran tiempos de fútbol, pasaba distante con mi expareja. La persona es sampedrana y veremos qué pasa”.

Con el Chiquimula de Guatemala. Chedrani anotó 7 goles en este equipo.

“Sí tengo hijos, a Kellyn Suyapa, ella es ciudadana estadounidense, también otros dos que viven en Carolina de Norte y a Alberto que pasa aquí conmigo. Ahorita estoy soltero, soy padre de cuatro hijos”.

El exjugador asegura que es un apasionado por la música. “Me gusta cualquier música, tengo una USB con más de mil canciones, prefiero que la gente me diga qué bonitas canciones me puso. Antes salíamos a bailar con varios amigos”.

Para cerrar, asegura que ha sido un hombre muy sano. “Solo he llegado a tomar un poco de vino, pero no tomo nada de alcohol, ni cigarros ni nada. Me acuerdo que en mi juventud me apodaban Botella, la gente creía que tomaba y nada que ver. Es que decían que mi cuerpo parecía una botella de Coca Cola, un amigo panameño me dijo así y los compañeros se quedaron con eso”.

Albertto Chedrani tiene 61 años de edad. Foto Melvin Cubas

FRASES

“En la actualidad hay buenos entrenadores como Jürgen Klopp y Pep Guardiola, pero para mí el mejor es Mourinho, es más estudioso que los demás y eso marca diferencia”.

“Entre Maradona, Pelé, Messi y Cristiano me quedo con el brasileño, era un jugador mucho más completo. Era un futbolista extraordinario que marcaba muchos goles”.

“Soy el diputado del Congreso Nacional con más proyectos por ejecutar y el que más obras ha hecho en el departamento de Cortés, principalmente deportivas y sociales”.

“Honduras ha tenido grandes jugadores, como Gilberto Yearwood y Luis Enrique Coneja Cardona”.