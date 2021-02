Olimpia y Marathon ya conocen fechas y horarios para los duelos de octavos de Concachampions

San Pedro Sula, Honduras.

La Concacaf ha anunciado el calendario para la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, donde los equipos Olimpia y Marathón representarán a Honduras.

Los ocho enfrentamientos entre los 16 clubes participantes se llevarán a cabo del 6 al 8 de abril (partidos de ida) y del 13 al 15 de abril (partidos de vuelta).

Los enfrentamientos para la primera ronda de la competencia y el camino de cada club hacia la final fueron determinaron en el sorteo oficial del miércoles, 10 de febrero.

En el caso de Olimpia, bicampeón nacional, jugará la ida el miércoles 7 de abril a las 9:00 pm contra el Club América de México en el estadio Nacional de Tegucigalpa, mientras la vuelta será una semana después, el 14, mismo horario pero en el Azteca.

A Marathon le toca abrir los partidos de Concachampions, el martes 6 de abril a las 5:00 pm ante el Portland Timbers de la MLS en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, mientras la vuelta será el 13 en el Providence Park, Portland, Oregón.

La edición 2021 de la Concachampions continuará jugándose en formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta en los octavos de final, cuartos de final y semifinales. En un desarrollo emocionante para la edición de este año, la final se jugará a un solo partido.

CALENDARIO OCTAVOS DE FINAL:

PARTIDOS DE IDA

Martes, 6 de abril de 2021

5:00 PM Marathón (HON) vs Portland Timbers (USA) - Estadio Olímpico

7:00 PM Alajuelense (CRC) vs Atlanta United (USA) - Estadio Alejandro Morera Soto

9:00 PM Arcahaie FC (HAI) vs Cruz Azul (MEX) - Estadio Olímpico Felix Sanchez

Miércoles, 7 de abril de 2021

5:00 PM Saprissa (CRC) vs Philadelphia Union (USA) - Estadio Ricardo Saprissa Aymá

7:00 PM Club León (MEX) vs Forge FC o Toronto FC (CAN) - Estadio León

9:00 PM Olimpia (HON) vs Club América (MEX) - Estadio Nacional

Jueves, 8 de abril de 2021

7:00 PM Real Estelí FC (NCA) vs Columbus Crew SC (USA) - Estadio Nacional de Managua

9:00 PM Club Atlético Pantoja (DOM) vs CF Monterrey (MEX) - Estadio Olímpico Felix Sanchez

PARTIDOS DE VUELTA

Martes, 13 de abril de 2021

5:00 PM Atlanta United FC (USA) vs LD Alajuelense (CRC) - Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, GA, USA

7:00 PM Portland Timbers (USA) vs Marathón (HON) - Providence Park Stadium

9:00 PM Cruz Azul FC (MEX) vs Arcahaie FC (HAI) - Estadio Azteca

Miércoles, 14 de abril de 2021

5:00 PM Forge FC o Toronto FC (CAN) vs Club León (MEX)

7:00 PM Club América (MEX) vs CD Olimpia (HON) - Estadio Azteca

9:00 PM Philadelphia Union (USA) vs Saprissa (CRC) - Estadio Subaru Park

Jueves, 15 de abril de 2021

7:00 PM Columbus Crew SC (USA) vs Real Estelí FC (NCA) - Historic Crew Stadium

9:00 PM Monterrey (MEX) vs Club Atlético Pantoja (DOM) - Estadio BBVA