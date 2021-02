Koeman, muy crítico con el Barça: "Soy realista, hay que reconocer que nos faltan cosas para la Champions"

Barcelona, España.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, dijo que es más "realista" que nadie y reconoció que "faltan cosas" a su equipo para poder competir por la UEFA Champions League después de caer goleado (1-4) en el Camp Nou ante el Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final.

"Soy una persona honrada y soy bastante recto. Acepto la derrota y vamos a trabajar. Si me voy contento y con ganas cuando ganamos, si por perder hoy digo que no tengo ganas de seguir, es una locura. Sé dónde estoy, dónde vamos, y no estamos al final del camino sino a la mitad del camino", indicó el neerlandés en rueda de prensa.

"La luz no es un cambio de dos meses. Estoy convencido, si seguimos por este camino y mejoramos cosas y posiciones, y con gente de casa podemos cambiar cosas, vamos a llegar a la luz. Pero no se puede pedir que estemos ya a esa altura. En plan físico y de personalidad, hemos sido superados por el contrario", admitió Koeman.

"Hay que aspirar a todo pero hay que reconocer que nos faltan cosas. Lo he dicho, estamos en buen camino y vamos a luchar y vamos a seguir cambiando cosas. Pero jugamos con un Dest de 19 años, con cuatro años más será mejor. Pedri ya es buenísimo, pero con cinco años más será mucho mejor que todo el centro del campo del PSG. Pero podemos ser más agresivos y lo vamos a trabajar. No estoy tan triste, nos faltan cosas pero lo estamos intentando y no estamos al final de este camino. Soy más realista que otros", afirmó.

LO QUE NO LE GUSTÓ

Lo que menos le gustó a Koeman fue su equipo en la segunda parte. "Ellos han sido superiores. Han tenido mucha efectividad, por parte, sobre todo, de Mbappé. La primera fue más igualada, pero en la segunda tuvimos problemas y han demostrado ser superiores a nosotros tanto con balón como en lo físico", espetó.

"Cuando te adelantas en el partido y luego en seguida te ponen el 1-1, es un problema. Creo que defendimos mal la jugada, pero son cosas que pueden pasar. En la primera parte estuvimos bastante bien, fue un partido abierto. Tuvimos con 1-0 una oportunidad grande de Ousmane (Dembélé), pero en la segunda parte fueron superiores, nos dominaron y han tenido mucha efectividad. Han merecido ganar el partido", dijo.

Además, esa ocasión de Dembélé fue algo que continuó lamentando. "Fallar esa oportunidad con 1-0 y encajar rápido el empate nos ha hecho daño. Y en la segunda parte ellos han sido mejores que nosotros. El PSG ha demostrado ser un equipo más completo y más físico y con muchísima efectividad. El resultado final es un golpe muy duro que hay que aceptar. Hay que seguir trabajando, hoy nos ha demostrado que nos faltan cosas, y que hay que hacerlo mejor y ser más agresivos en defensa. Hay muchas cosas a mejorar", agregó.

"Intentaremos aprender de los errores de esta noche, pero necesitamos concentrarnos en LaLiga y en la Copa porque aún tenemos cosas por luchar (...) Siempre el resultado es responsabilidad del entrenador. Hemos intentado dominar el partido, en la segunda parte no hemos podido frenar a sus jugadores de arriba. Pero también es reflexión del momento del equipo, ellos han sido más completos que nosotros. Son un equipo fichado, nosotros estamos en transición, y hay que aceptarlo y mejorar", indicó.

"Me voy a casa decepcionado por la diferencia de la segunda parte. Pero lo he dicho varias veces, nos faltan cosas para el alto nivel que pide la 'Champions'. No quiere decir que no estemos en el buen camino, pero hay que ser realistas porque estamos cambiando cosas, y con gente muy joven y gente importante que no tenemos. No pudimos frenar al PSG en la segunda parte", finalizó Koeman.