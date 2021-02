EN VIVO: Salah y Mané ponen por delante al Liverpool ante el RB Leipzig

Budapest, Hungría.

El Liverpool ha tomado la ventaja por 0-2 contra el RB Leipzig en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, que se disputa en Budapest debido al endurecimiento de las restricciones sanitarias en Alemania.

El conjunto alemán ha dado el primer aviso del encuentro en el minuto cinco tras una conexión española con centro de Angeliño y remate de cabeza de Dani Olmo que se estrella en el poste.

En el 36, gol anulado a Roberto Firmino por que se va el balón por línea de fondo.

LOS GOLES

El gol llegó en el segundo tiempo. Fallo gravísimo de Marcel Sabitzer en el pase atrás al defensa Lukas Klostermann que acaba en los pies de Mohamed Salah y el egipcio no perdona solo ante el portero húngaro Péter Gulácsi, en el minuto 53.

Otro gravísimo fallo del Leipzig que no perdona el conjunto inglés. Balón que cae del cielo y el defensa Nordi Mukiele no acierta a despejar. Sadio Mané llegaba ahí y no desaprovecha la ocasión para quedarse solo ante Gulacsi y, como Salah, perforar la red.

LOS ONCES

El Liverpool alineó a su tridente ofensivo estelar (Salah-Firmino-Mané). El técnico de los 'Reds' Jürgen Klopp cuenta con numerosas bajas para este partido, tal como está siendo habitual esta temporada, sobre todo en defensa, por lo que ha tenido que recolocar al centrocampista Jordan Henderson como central, acompañando a Ozan Kabak.

En la medular, el español Thiago Alcántara sustituye a James Milnes, lesionado el pasado fin de semana.

Por el RB Leipzig, su entrenador Julian Nagelsmann saca a su equipo habitual, salvo el mediapunta sueco Emil Forsberg, ausente.

En el once alemán estarán los españoles Angeliño y Dani Olmo.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

RB LEIPZIG: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann, Angeliño; Kampl, Sabitzer, Haidara; Adams, Dani Olmo y Nkunku.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Wijnaldum, Thiago, Jones; Salah, Mané y Firmino.