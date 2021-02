Mario Berríos descarta volver al fútbol tras posibilidad de jugar en Marathón

San Pedro Sula, Honduras

El experimentado Mario Berríos le puso fin a las especulaciones de un posible regreso al fútbol luego de la posibilidad que tuvo de volver a vestir la camiseta de su amado Marathón para el Clausura 2021.

El zurdo de 38 años de edad, se incorporó a la pretemporada del cuadro verdolaga para mantenerse físicamente, por lo que el entrenador Héctor Vargas lo vio en perfectas condiciones y le dio la oportunidad para regresar a las canchas de manera profesional.

Tras varios de especulaciones, hoy el propio Berríos informó que decidió seguir en el retiro por lo que no volverá al fútbol.

"Se había manejado la posibilidad que iba a regresar, pero es algo que en ningún momento se me cruzó por la cabeza volver a jugar. La decisión mía fue retirarme y disfrutar la vida de otra manera y eso es lo que estamos haciendo ahora", declaró de manera contundente en palabras que le brindó al programa Panorama Deportivo.

Mario tuvo palabras de agradecimiento para el estratega argentino Héctor Vargas, ya que el timonel del equipo sampedrano lo deseaba en sus filas para la próxima campaña.

"Agradecerle al profe Vargas porque siempre me abrió las puertas para entrenar. Una para mantenerme físicamente y otra que ya se sabe por el cariño que le tengo al Marathón. Se hizo una plática para volver, en el transcurrir me vio y me dijo que estaba la posibilidad para que volviera, como jugador entra ese deseo, pero mis decisiones están claras desde un inicio", comentó.

El ídolo del Marathón reveló que la posibilidad de volver al fútbol lo llegó a conversar con sus seres queridos.

"Lo hablamos claro con la familia, estaban contentos de que yo volviera. Pero hay que tomar una decisión por varios aspectos y no por emoción, la decisión es que estaba bien como hemos estado".



Mario Berríos se ha dedicado a practicar ciclismo. Mario Berríos se ha dedicado a practicar ciclismo.

Presente y futuro

El exjugador de los verdes también le agradeció a los aficionados del Marathón que estaban ilusionados con volver a verlo sudar la camiseta verde.

"Ver la cantidad de aficionados del Marathón de escribirme y decirme que estaban contentos porque iba a volver, a ellos decirle que ese compromiso por Marathón, esas ganas de ayudarle al club hacen que crezcan", puntualizó.

Y añadió: "Trataré de colaborar de otra manera, de estar cerca de los jugadores por cualquier consejo y como gran Marathón desearle lo mejor al equipo".

Por último, señaló que no planea seguir ligado al fútbol como entrenador.

"No me gusta. La de técnico no se me cruza por la cabeza, no va con mi persona. Como técnico no me interesa, si en la parte administrativa vamos a tratar de colaborar".