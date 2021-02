Wilmer Cruz: “Soy el tercero o el cuarto mejor portero de la historia”

San Pedro Sula, Honduras.

Al final de la década de los ochenta y al principio de los noventa, casi todos los niños jugaban a ser Wilmer Cruz, quien era el portero del momento brillando con el Real España y la Selección Nacional de Honduras. Era un ídolo, uno de los referentes del fútbol hondureño, lo respetaban por su liderazgo, carácter y personalidad.

Por sus grandes actuaciones con la Máquina y con la Bicolor le apodaban el 'Supermán' Cruz, otros le decían el 'Pájaro' Cruz. Se distinguía por ser un gran atajador de penales, lo demostró en la final de la Copa Oro de 1991 cuando paró cuatro lanzamientos contra Estados Unidos. Tuvo una larga carrera que además incluye los clubes Motagua, Platense, Independiente Villela, Victoria, Vida y Deportes Savio.

Pese a su gran clase y éxito ganado, el exarquero, quien en sus inicios fue delantero, no se pone como el número uno de la historia. ¿Estoy entrevistando al mejor portero de todos los tiempos de Honduras?, le consulto y su repuesta es contundente: “Estoy entre los mejores, pero para mí el mejor ha sido Julio César Arzú, en segundo lugar está Noel Valladares que fue a dos mundiales, yo soy el tercero o cuarto en la lista”.

Cruz jugó 18 años, luego de su retiro abrazó la carrera de entrenador, en la que ha levantado dos copas con el Honduras Progreso y el Juticalpa. Actualmente dirige el equipo Atlético Santa Cruz de la Liga de Ascenso de su natal Santa Cruz de Yojoa, pueblo que estos días recorre calle por calle pidiendo el voto con la intención de convertirse en diputado del Congreso Nacional. El 'Supermán' tuvo un 'tiki taka' con MI FINDE.

¿Cómo califica su carrera como jugador?

“Del uno al diez me doy un ocho. Imperó mucho el capricho y el carácter de hacer siempre bien las cosas”.

¿Cuál es la diferencia entre Arzú, Noel y usted?

“Noel estuvo en una etapa cuando valía mucho el dinero, fue muy exitoso con su equipo, fue a dos mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). Arzú es el mejor de todos los tiempos, buscó también ir al Mundial y lo consiguió (España 82). En mi caso fue más complicado, la eliminatoria era ida y vuelta, México y Estados Unidos eran lo que siempre tomaban esas dos plazas”.

Wilmer Cruz en su etapa de portero

SUELDOS

¿Cuál fue su mejor salario?

Inicié ganando 275 lempiras mensuales con el Real España y el mejor lo recibí en Motagua, 45,000 mensuales.

¿ Y su mejor momento?

“Con Real España en 1993 lo ganamos todo, jugué 67 partidos en un año, algo histórico que nadie lo ha hecho. También disputamos en torneo de Copa, la Liga de Concacaf y con la Selección también. En este año lo gané todo a nivel de club y con la Selección en 1991 tuve una gran participación en la Copa Oro. El entrenador en ese momento, Flavio Ortega, rotaba al portero, yo empecé el torneo, luego jugó Belarmino Rivera. La final le tocaba jugarla a él. Ortega tenía ese olfato y me dijo que si había penales yo iba a ingresar. Lástima que no ganamos la final porque íbamos a quedar en la historia”.

¿Cómo hizo para atajar cuatro penales en esa final?

“Mi virtud era instruir al rival cuando iba a lanzar, en la forma que se paraba. Esos secretos se lo he dado a los porteros como Milton Flores, Harold Fonseca y a mi hijo que es un gran atajador de penales”.

Wilmer Cruz con traje de gala en el estadio de Santa Cruz.

Siempre se le etiquetó como un jugador rebelde, ¿usted se considera así?

“No era así, rebelde es una persona que no quiere hacer las cosas, yo era un portero justo, si a mí me decían que me iban a pagar el 30 tenían que cumplirme y cuando había negociaciones de premios y solo eran para 11 a mí no me gustaba porque tenía que ser para todos. Luchaba para que todo fuera equitativo”.

Le apodaba el Superman, Pájaro, ¿cuál prefería?

“Cuando me inicié me decían el Flaco. Luego fui creciendo, el Supermán Cruz, cuando jugando con la Selección, Brasil me metió ocho goles me decían el Chavo del Ocho, y así, no me molestaba por eso. Brasil no era cualquier selección, andaba a Rivaldo, Dunga, Bebeto, Ronaldo y Ronaldinho, entre otros”.

¿Cuál fue el mejor partido que jugó?

“Uno de los que nunca olvido fue un clásico contra Olimpia, en ese juego le saqué tiros libres a Nahúm Espinoza, al final ganamos 1-0. También un juego donde ingresé en el segundo tiempo porque Milton Flores estaba nervioso, al terminar el partido pasamos a la final, lastimosamente la perdimos contra Motagua”.

Wilmer Cruz todavía se mantiene físicamente, estar dirigiendo en la Liga de Ascenso lo tiene en forma.

¿Y su mayor verdugo en los partidos quién era?

“Wilmer Velázquez, del Olimpia, cada vez que lo enfrentaba me anotaba. Tenía un desmarque impresionante y daba muchos problemas en el área”.

¿El gol más raro que le hayan anotado?

“Me metieron varios goles bobos, pero de eso también aprendí. Al final cuando ya no podía seguir jugando me retiré, estaba joven, 35 años, no tenía gracia hacerlo por dinero”.

¿Cuál fue su mayor logro?

“Lo que logré con el Real España en 1993, ganar el torneo de Copa que se jugó aquí, la Liga y la Liga de Campeones. Teníamos un gran equipo”.

SELECCIÓN DE HONDURAS

¿Su paso por la Selección de Honduras lo disfrutó?

“La verdad que no lo disfruté, por las concentraciones, técnicos que no sabían manejar grupos, y eso nos pasó factura al final”.

Sus mejores actuaciones fueron con la Selección Nacional de Honduras y Real España.

¿Cuál fue el mejor equipo que enfrentó?

“Hay varios, Saprissa, Alajuelense, León de México, aquí en Honduras siempre fue difícil ganarles al Olimpia y al Marathón”.

¿Por qué no salió al extranjero?

“Tuve oportunidades, pero en ese tiempo no se dio. Cuando estaba en mi mejor momento con Real España a mí me quería el Atlante de México, el Cali de Colombia y el Saprissa, pero ninguna se dio. No guardo ningún resentimiento porque no me hayan dejado salir, al contrario, quiero mucho al Real España, me abrió las puertas en el futbol”.

¿Protagonizó alguna bronca?

“Yo nunca peleé, la verdad, pese a mi carácter eso no pasó. Una vez apenas me expulsaron en 20 años y me costó un campeonato. Recuerdo que fue el árbitro Nelson Rutilio Cálix, yo le lancé una patada, se la hice por en medio de la bronca, en el vídeo se miraba que alguien de buzo le había pegado y era yo”.

¿Cuál fue el mejor técnico que lo dirigió?

“Yo diría Flavio Ortega y Hernán García. También Néstor Matamala, él me hizo debutar en 1984”.

¿Cuál fue su mejor atajada?

“Yo creo que el penal que le paré a Edwin Wespal jugando con la Selección contra Guatemala de visita, recuerdo que había como 15,000 personas en el Mateo Flores, minuto 87 y ese penal que salvé fue clave para el 0-0 en la ida. Los chapines tenían un gran equipo, yo con el pie salvé el tiro”.

Jugó en varios equipos, ¿pero cuál es el de sus amores?

“Real España, ahí estuve 14 años, en una época fui Marathón, mi papá me llevaba a verlo. En Motagua, los Atala nos trataban bien, los pagos eran puntuales, si ocupábamos algo, no los daban, si volviera a nacer jugaría en Motagua, pero sería hincha del Real España.

LE FUE INFIEL A SU ESPOSA

El Supermán junto a su inseparable esposa Alma Esperanza Castellanos, con quien tiene 37 años de estar casado.

¿Le dejó dinero el fútbol?

“No, tal vez no me dejó plata, pero tampoco me dejó en la calle. Me dejó con una buena familia, con lo necesario. Vivimos bien, soy un hombre de 37 años de casado. Miré modelos, pero jamás cambié a mi mujer, ella siempre estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida. En esa época se llenaban los hoteles de las concentraciones ya sea de la Selección o de los equipos, iban todo tipo de mujeres ahí. Yo era un tipo atractivo, pero nadie me puede decir que metía mujeres a las habitaciones. Mi esposa miraba eso porque ella iba a verme a los hoteles. Nunca sufrimos por celos, pleitos hubo, pero no por eso de mujeres, había peleas y claro que fui infiel, tampoco voy a pasarme de santo aquí, pero ella estuvo al lado mío, perdonó muchas cosas”.

¿Siempre fue portero o jugó en otra posición?

“Cuando llegué al Real España era delantero, Néstor Matamala me dijo que dominara la pelota 10 veces y solo le hice cuatro técnicas, me puse nervioso, vio eso y me dijo vas para afuera, en eso me pasé para la fila de los porteros y cuando llegó mi turno me reconoció y me dijo: esa cara ya la he visto, pero me tiró como seis pelotas, me miró condiciones y ahí empezó todo”.

¿Cómo califica su carrera de entrenador hasta ahora?

“Yo empecé como entrenador clase A con el Honduras Progreso, logré dos campeonatos consecutivos en Ascenso y formé un equipo competitivo en primera. Luego me fui, volví, los salvé del descenso y Héctor Castellón con esa base los hizo campeones. Yo gané una Supercopa también. Luego me voy para Juticalpa y también los salvo de descender. Luego los hago campeón de Copa. En mi corta carrera desde 2014 he logrado muchas cosas, tengo como seis títulos”.

Wilmer Cruz, su esposa Alma Esperanza y sus mascotas.

REAL ESPAÑA, SU SUEÑO

¿Cree que en nuestro fútbol no se le ha dado el valor que se merece?

“Yo pienso que no, como soy una persona que siempre va frontal con lo que dice, o que voy a descubrir cosas que no voy a permitir”.

¿Por qué no ha llegado a dirigir al Real España?

“Siempre que separan a un entrenador el primero que sale a relucir para tomar el cargo soy yo, cuando estuve en Juticalpa me llamaron, en Victoria también, hace poco me reuní con el presidente Elías Burbara y hablamos de algunas cosas que pueden pasar con el equipo. Jamás voy a renunciar a ese sueño. Espero que pronto se pueda dar la oportunidad. Ahorita era el tiempo de tomar al Real España, hacer muchos cambios”.

¿Por qué cree que no se le toma mucho en cuenta al entrenador hondureño?

“Pasa porque muchas veces uno es frontal, yo cada vez que voy a un equipo hago una limpieza en el vestuario para que el equipo funcione, si no no habrá buenos resultados”.

El 'Pájaro' Cruz ha sido uno de los mejores porteros en la historia del Real España.

POLÍTICA

¿Cómo surge su incursión en la política?, miro que quiere ser diputado.

“Allá por 2009 por el golpe del Estado y de la forma que sacan a Manuel Zelaya no me gustó, era liberal y decidí apoyar al Partido Libre. Ahora viendo la necesidad decidí meterme en esto para ayudar al país. Yo estoy disfrutando la política, quiero visitar cada rincón del departamento de Cortés, conociendo sus problemas para intentar ayudarles”.

Por la incapacidad de algunos que han llegado, el pueblo ha dejado de creer en algunos deportistas que se lanzan a la política.

“Todas las personas son diferentes, a mí no me pueden tildar que seré como los demás. Tuve una vida ordenada y no creo que el día de mañana llegue al Congreso sea diferente. Tampoco es que me voy a agarrar a tiros con los policías, no quiero fallarle a la gente si me da su voto”.

¿Cuál sería su primer proyecto de ley si llega al Congreso?

“Proyectos hay muchos, no quiero decir algunos en sí. La salud, educación, deporte, dirigir a un equipo de fútbol, uno tiene la capacidad de tomar estos puestos”.

El Supermán asegura que la gente lo apoya y está optimista que será diputado.

¿La gente dice que los deportistas se meten a la política por el dinero, ¿es así?

“Usted sabe que yo soy un técnico bien cotizado, no es por el dinero que me metí a esto, yo al único que le trabajo gratis es al club de pueblo”.

¿El meterse en la política no cree que le puede manchar su imagen?

“No tendría por qué mancharla, yo voy al Congreso para no venderme, a conseguir ayudas. Hay que buscar la manera de mejorarles los beneficios a los bomberos, barrenderas y hasta a los periodistas”.

¿Si mañana es diputado dejaría a un lado el futbol?

“No, hay muchos casos similares, Edwin Pavón, que en paz descanse, se involucraba en ambas cosas, uno tiene que aprovechar el tiempo, hay que hacer buenos consensos en favor de la gente”.

¿Qué le gustaría cambiar de este país?

“La forma de vida del ser humano, no vivimos bien, solo unos cuentos pueden tener la dicha de tener una vida cómoda. Hay muchos casos que se los mencionaba que tenemos que buscar mejorar”.